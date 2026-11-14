Initiativkreis Ruhr GmbH / Wirtschaftsbündnis mit rund 80 ...

- Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und IW-Direktor Prof. Dr. Michael Hüther diskutieren mit Unternehmensspitzen über Wachstumschancen des Ruhrgebiets - Guido Kerkhoff und Götz Erhardt für weitere zwei Jahre als Moderatoren bestätigt - Initiativkreis Ruhr will Kräfte von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik stärker bündeln und erfolgreiche Projekte schneller in die Breite bringen

Der Initiativkreis Ruhr will die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Stärken des Ruhrgebiets stärker in Wachstum, Investitionen und neue Arbeitsplätze übersetzen. Das Wirtschaftsbündnis mit rund 80 Partnerunternehmen setzt dabei in den kommenden zwei Jahren vor allem auf bessere Bedingungen für private Investitionen und Gründungen, die Gewinnung von Fachkräften sowie eine engere Zusammenarbeit von Unternehmen, Hochschulen, Politik und Kommunen.

Bei der Vollversammlung des Initiativkreises Ruhr bei der Deutschen Bank in Düsseldorf diskutierten Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, mit den Spitzen der Partnerunternehmen darüber, wie Deutschland wieder auf einen stärkeren Wachstumspfad kommen und welche Rolle das Ruhrgebiet dabei übernehmen kann.



Ruhrgebiet als Wachstumsregion



Prof. Dr. Hüther rückte insbesondere die wirtschaftlichen Potenziale des Ruhrgebiets in den Mittelpunkt. Die Region verfüge mit ihrer industriellen Basis, einer dichten Hochschul- und Forschungslandschaft und einer wachsenden Gründerszene über wesentliche Voraussetzungen für neues Wachstum. Entscheidend sei, diese Stärken konsequenter miteinander zu verbinden und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen, Transformation und Fachkräftesicherung zu schaffen. "Das Ruhrgebiet hat die Chance, zu einem der entscheidenden Wachstumsräume Deutschlands zu werden. Dafür müssen industrielle Stärke, Wissenschaft und neue Unternehmen sehr viel konsequenter zusammenfinden", sagt Prof. Dr. Michael Hüther.



Christian Sewing nahm insbesondere die Finanzierung der Transformation in den Blick. Deutschland müsse stärker privates Kapital für Investitionen in Infrastruktur, Innovation und neue Geschäftsmodelle mobilisieren. Für das Ruhrgebiet mit seiner industriellen Basis und seinem hohen Transformationsbedarf liege darin zugleich eine besondere Chance. "Europa und Deutschland haben gerade eine große Chance: Das internationale Interesse wächst. Jetzt müssen wir diese Chance nutzen - mit mehr Investitionen, mehr Initiative und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das Ruhrgebiet und der Initiativkreis zeigen, wie das gelingen kann. Der offene und konstruktive Dialog bei der heutigen Vollversammlung hat mir einmal mehr gezeigt, wie groß der Wille ist, die Zukunft der Region gemeinsam zu gestalten. Ich freue mich, dass die Deutsche Bank dabei seit fast vier Jahrzehnten ein enger Partner ist", sagt Christian Sewing.

Der Tagungsort stellte zugleich eine historische Verbindung her: Alfred Herrhausen, ehemaliger Vorstandssprecher der Deutschen Bank, gehörte zu den prägenden Gründervätern des Initiativkreises Ruhr. Seine Überzeugung, dass Unternehmen Verantwortung über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus übernehmen sollten, gehört bis heute zum Selbstverständnis des Wirtschaftsbündnisses.



Kerkhoff und Erhardt für weitere zwei Jahre gewählt



Die Mitglieder des Initiativkreises Ruhr bestätigten einstimmig Guido Kerkhoff und Götz Erhardt für weitere zwei Jahre als Moderatoren. In ihrer bisherigen Amtszeit hat der Initiativkreis seine Aktivitäten insbesondere in den Feldern Gründungen, Bildung und regionale Zusammenarbeit ausgebaut. Dazu gehören die Unterstützung beim Aufbau der BRYCK Startup Alliance, Aktivitäten zur Sicherheit und Resilienz der Region, die Positionierung erfolgreicher Modellprojekte aus dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen auf bei der Bundesregierung sowie die strategische Neuausrichtung der TalentMetropole Ruhr.



"Das Ruhrgebiet verfügt über enorme wirtschaftliche und wissenschaftliche Stärken. Unser Anspruch ist es, diese noch besser miteinander zu vernetzen und daraus konkrete Impulse für die Entwicklung der Region zu schaffen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir insbesondere bei Gründungen, Bildung und der regionalen Zusammenarbeit wichtige Projekte vorangebracht. Daran wollen wir in den kommenden zwei Jahren anknüpfen und gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen weitere Akzente setzen" , sagt Guido Kerkhoff, Moderator des Initiativkreises Ruhr.



Bildung und Fachkräfte als Standortfaktor



Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Gewinnung und Entwicklung von Talenten. Die TalentMetropole Ruhr wurde dazu programmatisch neu ausgerichtet und rückt mit der Bildungsinitiative ZukunftsChancen.Ruhr (ZXR) die Zukunftsberufe der Unternehmen stärker in den Fokus. Seit September führt Natascha Kunath die TalentMetropole Ruhr als Geschäftsführerin.



"Mit ZukunftsChancen.Ruhr bringen wir Jugendliche und Unternehmen frühzeitig zusammen: beim Ausprobieren, im persönlichen Austausch und durch verlässliche Begleitung. So werden Stärken sichtbar, berufliche Wege greifbar und aus ersten Begegnungen echte Perspektiven für die Jugendlichen und die Unternehmen in unserer Region. Wir müssen jungen Menschen nicht nur sagen, dass sie gebraucht werden - wir müssen ihnen zeigen, was in ihnen steckt und welche Zukunft ihnen das Ruhrgebiet bieten kann", sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr und Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung.

ZXR umfasst Praxis-Checks, Unternehmenstouren, Mentoring und einen erleichterten Zugang zu Bewerbungsprozessen für besonders talentierte Jugendliche. Für Unternehmen entsteht so ein strukturierter Zugang zu Nachwuchskräften. Für Jugendliche wird der Übergang in Ausbildung und duales Studium persönlicher und verlässlicher. Eine Pilotphase ist bereits gestartet. "Bildungspolitik ist für uns immer auch Standortpolitik. Wenn wir über Wachstum, Innovation und Fachkräfte sprechen, müssen wir jungen Menschen zeigen, welche Chancen ihnen die Unternehmen im Ruhrgebiet bieten. Wir wollen Talente nicht nur fördern, sondern stärker für die Region gewinnen und hier halten", sagt Götz Erhardt, Co-Moderator des Initiativkreises Ruhr.



Pressekontakt:



Katja Mazurek

Leiterin Kommunikation & Pressesprecherin

Initiativkreis Ruhr GmbH

Telefon: +49 201 89 66-660

E-Mail: mailto:mazurek@i-r.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116034/6390555 OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH





