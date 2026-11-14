EFICYENT wird sich Banken und Fintech-Unternehmen beim Singapore FinTech Festival 2026 anschließen

DUBAI, VAE, 14. November 2026 /PRNewswire/ -- EFICYENT, eine grenzüberschreitende Zahlungsplattform, wird am Singapore FinTech Festival (SFF) 2026 teilnehmen, das eines der weltweit größten Treffen des globalen Finanz- und Technologieökosystems sein wird. Es findet zwischen dem November 18 und dem 20, 2026 in Singapur statt. Diese Veranstaltung bringt politische Entscheidungsträger, Finanzinstitutionen, Fintech-Unternehmen und Investoren zusammen, um die Entwicklungen zu diskutieren, die die Zukunft der Fintech-Branche prägen werden.

Da Finanzinstitute dringend nach neuen Technologien, sich weiterentwickelnden Zahlungsinfrastrukturen und besseren Möglichkeiten für grenzüberschreitende Geldtransfers suchen, wird die SFF 2026 eine ideale Plattform für die Zusammenarbeit der Branche und den Wissensaustausch sein. Die Veranstaltung befasst sich mit den wichtigsten Kräften, die das Finanzsystem verändern, darunter Technologie, Geoökonomie, Kapital, Talente und Politik, und bietet Unternehmen die Möglichkeit, mit globalen Branchenführern in Kontakt zu treten und neue Perspektiven zu erkunden.

Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung freut sich EFICYENT darauf, mit anderen Fintech-Unternehmen, Banken, Finanzinstituten und Branchenkollegen in Kontakt zu treten, um Ideen auszutauschen, potenzielle Kooperationen zu entdecken und ein Gespräch über die wachsende Nachfrage nach einer effizienten globalen Zahlungsinfrastruktur zu führen. Darüber hinaus bietet die Präsenz des Unternehmens die Möglichkeit, zu demonstrieren wie seine Fähigkeiten Unternehmen dabei unterstützen bei der Navigation in den zunehmend vernetzten Finanzmärkten.

Im Vorfeld der Teilnahme sagte Aravinth Ramesh CTO bei EFICYENT :

„Als die Finanzdienstleistungen in ein neues Kapitel eintraten, in dem Unternehmen mehr erwarten als nur die Möglichkeit, Geld zu überweisen. Sie benötigen Zahlungsplattformen, die Schnelligkeit, Transparenz, Flexibilität und Zugang zu globalen Märkten bieten. Ich denke daher, dass Veranstaltungen wie das SFF eine bessere Gelegenheit bieten, zu erfahren, in welche Richtung sich die Branche entwickelt, unsere Perspektiven mit Branchenführern auszutauschen und Partnerschaften zu erkunden, die einen sinnvollen Fortschritt vorantreiben."

Balasubramanyam K, CEO bei EFICYENT, fügte hinzu:

"Die Zukunft von Fintech wird davon gestaltet, wie effektiv Technologie, Finanzinstitute und Zahlungsnetzwerke zusammenarbeiten. Und diese SFF-Veranstaltung wird auch weiterhin eine hervorragende Gelegenheit bieten, mit Branchenführern in Kontakt zu treten, neue Anforderungen besser zu verstehen und neue Ansätze zu entdecken, um grenzüberschreitende Zahlungen zugänglicher und effizienter zu gestalten."

Informationen zu EFICYENT

EFICYENT is a global crossborder payments and finance frastructure platform that concentrations to enabling seamless international money transfers.

Sie konzentrieren sich auf die Vereinfachung internationaler Transaktionen und die Weiterentwicklung des digitalen Finanzwesens. EFICYENT ist verpflichtet zu unterstützen ein nahtloses und vernetztes globales Zahlungsökosystem.

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