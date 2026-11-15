𝗦𝗺𝗮𝗹𝗹-𝗖𝗮𝗽-𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲: Singulus AG

SpaceX adelt Singulus

🕵️ Das Rätsel: Ende März meldet Singulus eine langfristige Zusammenarbeit mit einem “weltweit führenden Technologieunternehmen”. Der Name bleibt geheim. Wenige Tage später folgen ein erster Auftrag im niedrigen zweistelligen Mio.€-Bereich und eine besicherte Wandelanleihe über 3,6 Mio.€ an den Partner: fünf Jahre Laufzeit, 5% Zins, wandelbar in bis zu 1,8 Mio. Aktien, also 20% des Grundkapitals. Der Markt rätselt, die Aktie springt.

🧱 Der Umbau: Parallel räumt der Anlagenbauer aus Kahl am Main auf. Im Oktober tilgt ein nachrangig besichertes Darlehen über rund 22,75 Mio.€ sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Triumph, jahrelang größter Kunde und größter Aktionär. Die Lieferpflichten aus den Projektanzahlungen entfallen, Triumph verkauft seine 16,75% an die A1681X GmbH & Co. KG um Mitgründer Roland Lacher. Aufträge über 15,3 Mio.€ aus dem Triumph-Umfeld sind bereinigt. Der Darlehensgeber ist dasselbe Unternehmen wie im März.

💥 Die Auflösung: Am Abend des 10. November lüftet Singulus das Geheimnis. Der Partner ist SpaceX. Der Liefervertrag umfasst eine schlüsselfertige Produktionslinie für Heterojunction-Solarzellen mit einem Volumen von über 60 Mio.€, Auslieferung im ersten Halbjahr 2027. Die Zellen sind für die Starmind-Satelliten bestimmt und entstehen in Texas. Der Auftrag entspricht rund 72% des für 2026 erwarteten Umsatzes von rund 83 Mio.€. Weitere Linien sind geplant, SpaceX nennt als Ziel mehr als 100 GW. Elon Musk selbst teilt die Meldung auf seinem X-Account. Die Aktie springt zeitweise um mehr als 100%.

📞 Der Call am Mittwoch: CEO Lars Waldmann beschreibt eine “full turnkey solution” wie folgt: Wafer rein, metallisierte Solarzelle raus. Die erste Linie liegt im dreistelligen Megawattbereich. Für 100 GW gebe es keinen Kaufvertrag, man arbeite darauf hin. Zum Wettbewerb sagt er: “We are in competition.” Über weitere Lieferanten entscheidet SpaceX. Die Lieferkette für 2027 steht weitgehend, Engpässe gibt es bei halbleiternahen Komponenten. Für größere Volumen braucht es bis 2028 neue Kapazität, eine US-Endmontage wird geprüft. Das belastet zunächst die Marge.

📊 Die Zahlen (Unternehmensmeldung vom 11.11.): 9M-Umsatz 60,4 Mio.€ (+36%), EBIT 1,2 Mio.€ nach -2,5 Mio.€ im Vorjahr, Auftragseingang 60,3 Mio.€ (Vorjahr 30,9 Mio.€). Der Auftragsbestand von 47,1 Mio.€ enthält den SpaceX-Auftrag noch nicht, die Liquidität liegt bei 11,7 Mio.€. Im dritten Quartal lag das EBIT bei -1,4 Mio.€. Die Prognose bestätigt Singulus: Umsatz rund 83 Mio.€, EBIT im niedrigen einstelligen Mio.€-Bereich.



𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Singulus hat sich in acht Monaten finanziell, im Aktionärskreis und im Kundenportfolio neu aufgestellt und liefert nun die Fertigungstechnik für die Solarzellen der Starmind-Satelliten. SpaceX ist dabei Kunde, Kreditgeber und Inhaber der Wandelanleihe zugleich. Entscheidend wird, ob aus der ersten Linie eine Serie wird und mit welcher Marge.

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