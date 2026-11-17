Home Depot, Nvidia, Walt Disney, Klarna, RTL & Alstom legen frische Zahlen vor!
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Springer Nature, Q3-Zahlen (14:00 Uhr Analystencall)
07:00 Uhr, Österreich: Asta Energy Solutions, 9-Monatszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Luxemburg: RTL Group, Q3-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Q3-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: DekaBank, 9-Monatszahlen
10:30 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Zurich Insights 2026
12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, Frankreich: Dassault Systèmes, Capital Markets Day
17:30 Uhr, USA: Sandisk, Hauptversammlung
22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q3-Zahlen
Schweden: Klarna, Q3-Zahlen
Deutschland: Deutsche Rohstoff, Q3-Zahlen
China: JD.com, Q3-Zahlen
Israel: Elbit Systems, Q3-Zahlen
Finnland: Amer Sports, Q3-Zahlen
China: Tencent Music, Q3-Zahlen
China: Weibo, Q3-Zahlen
Norwegen: Opera, Q3-Zahlen (vorbörslich)
Chile: SQM, Q3-Zahlen
China: ZTO Express, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 10/26
05:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 9/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigung (Woche)
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 10/26
14:30 Uhr, USA: Import- und Exportpreise 10/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 10/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 9/26
16:00 Uhr, USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 17.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR Claimant Count Rate 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR Employment Change (3M) 10:00 ITA Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) 10:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 13:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 USA Retail Sales ex Autos (MoM) 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 15:10 USA Fed-Mitglied Waller spricht 15:15 USA Industrial Production (MoM) 15:30 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 19:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 20:25 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
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