Heute im Fokus: Target, Drägerwerk, Oracle, TJX, Lowe's, Bullish und Novartis
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Capital Markets Day
13:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Capital Markets Day
16:00 Uhr, USA: Oracle, Hauptversammlung
Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2026
Italien: Generali Group, Investor Day
Italien: Saipem, Q3-Zahlen
Niederlande: MediaForEurope, 9-Monatszahlen
USA: Target, Q3-Zahlen
Deutschland: Hermle, 9-Monatszahlen
Polen: Tauron Polska Energia, Q3-Zahlen
USA: TJX Companies, Q3-Zahlen
USA: Lowe's, Q3-Zahlen
USA: Bullish, Q3-Zahlen
China: Pony AI, Q3-Zahlen (vorbörslich)
USA: Palo Alto Networks, Q1-Zahlen (nachbörslich)
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 10/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelspreise 10/26
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/26
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: FOMC-Sitzungsprotokoll vom 28.10.2026
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 18.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 00:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 00:50 JPN Importe (Jahr) 00:50 JPN Exporte (Jahr) 02:00 JPN Rede von BoJ-Gouverneur Ueda 03:45 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR PPI Core Output (MoM) n.s.a 08:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 15:25 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 15:25 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 16:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 18:15 USA FOMC Mitglied Daly Rede 19:35 USA Fed-Mitglied Barr spricht 20:00 USA FOMC Minutes 20:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 22:15 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede
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