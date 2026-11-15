Der Auslandsstart des AION i60 zeigt, wie GAC seine globale Wettbewerbsfähigkeit ausbaut

JAKARTA, Indonesien, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. November wurde der AION i60 offiziell in Indonesien eingeführt und feierte damit sein Debüt im Ausland. Von diesem strategischen Modell für den Weltmarkt waren in China bereits mehr als 100 000 Einheiten verkauft worden. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs auf dem weltweiten Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEV) verleiht die Markteinführung der internationalen Expansion von GAC neuen Schwung.

Das Vertrauen der Kunden weltweit zu gewinnen, hängt von den Spezifikationen des AION i60, vor allem aber von der Qualität in jeder Phase der Forschung und Entwicklung sowie der Fertigung ab. Bei der Markteinführung erläuterte Masato Katsumata, Technologiechef von GAC International, ausführlich die Entwicklungsphilosophie des Modells. „Qualität ist die Grundlage des Vertrauens und muss in jeder Phase der Fahrzeugentwicklung verankert sein", sagte er. Dank seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit als Ingenieur bei Toyota bringt Katsumata umfassende internationale Erfahrung in der Automobilforschung und -entwicklung sowie eine globale ingenieurtechnische Perspektive in die Produktentwicklung von GAC ein. Dies spiegelt die Bemühungen von GAC wider, Produkte von Beginn der Forschung und Entwicklung an wettbewerbsfähiger zu gestalten sowie an die unterschiedlichen Auslandsmärkte anzupassen.

GACs Qualitätsanspruch erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs, von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Service. Aufbauend auf 22 Jahren enger Zusammenarbeit mit Toyota kombinierte GAC zentrale Prinzipien der schlanken Produktion aus dem Toyota-Produktionssystem mit eigenen Fertigungsmethoden sowie intelligenter Fertigungstechnologie, um Version 3.0 des GAC-Produktionssystems (GPS) zu entwickeln. GAC hat GPS 3.0 weltweit in allen Werken eingeführt, um bei seinen Modellen für den Weltmarkt einheitliche Fertigungsstandards sowie eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

GAC entwickelt weiterhin sein gesamtes Spektrum an Kerntechnologien selbst, von intelligenten Technologien bis hin zur Elektrifizierung. Zu seinen Innovationen gehören Quark Electric Drive, die Magazine Battery und ADiMOTION. Der AION i60 basiert auf der von GAC selbst entwickelten AION Electric Platform, die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge ausgelegt ist. Die Plattform bildet auch die Grundlage für den Toyota bZ3X. Die gemeinsame Plattform zeigt die technische Kompetenz von GAC und verdeutlicht, wie die beiden Unternehmen im Zuge der Elektrifizierung der Branche durch gemeinsame Entwicklungsarbeit auf den Stärken des jeweils anderen aufbauen.

Die globale Wettbewerbsfähigkeit von GAC beruht auf dem jahrelangen systematischen Ausbau seiner Kompetenzen. Produkte auf Auslandsmärkte zu bringen, ist der Ausgangspunkt. Die eigentliche Bewährungsprobe besteht darin, ob ihre Qualität den hohen Anforderungen verschiedenster Märkte weltweit gerecht werden kann. Der Auslandsstart des AION i60 ist ein wichtiger Schritt, um aus diesen Stärken einen weltweiten Wettbewerbsvorteil zu machen.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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