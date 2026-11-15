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    Die Lang & Schwarz-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Im Forum herrscht Alarmstimmung

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    Nach einem Wochenverlust von 22,8 Prozent steht Lang & Schwarz massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Im Forum herrscht Alarmstimmung - Die Lang & Schwarz-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
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    Ein Wochenverlust von 22,8 Prozent hat die Lang & Schwarz-Aktie ins Zentrum einer intensiven Forumsdebatte gerückt. Auslöser war der Gewinneinbruch im dritten Quartal 2026: Deutlich weniger Handelsaktivität mit Trade Republic und ein schwaches sommerliches Handelsumfeld belasteten das Geschäft. Die zentrale Frage auf wallstreetONLINE lautet nun, ob das Unternehmen seine Ertragskraft wieder aufbauen kann oder dauerhaft kleinere Gewinne erwirtschaften wird. An drei Tagen diskutierten 21 Nutzer in 94 relevanten Beiträgen.

    Reicht das Geschäft ohne den früheren Trade-Republic-Schub?

    Die ausführlichsten kritischen Beiträge drehen sich um das Verhältnis von Einnahmen und Kosten. Mehrere Teilnehmer halten Personalbestand, Verwaltungsaufwand und Vorstandsvergütung für nicht mehr passend zum geschrumpften Geschäft. Historische Vergleiche und Gegenüberstellungen mit Wettbewerbern sollen diese Einschätzung stützen. Die daraus im Forum abgeleiteten Einsparmöglichkeiten sind allerdings keine geprüften Unternehmensangaben. Nachvollziehbar ist der Kern des Arguments: Bleiben die Erträge niedrig, wird die Anpassungsfähigkeit der Kostenbasis entscheidend.

    Hinzu kommt die Sorge, dass eine allgemeine Belebung des Börsenhandels Lang & Schwarz nicht automatisch zugutekommt. Kritische Stimmen vermuten strukturelle Verschiebungen zugunsten konkurrierender Handelsplätze. Einige sehen strukturierte Produkte als wesentliche verbleibende Ergebnisstütze und befürchten zusätzliche Belastungen, falls auch dort das Geschäft nachlässt. Das sind Einschätzungen der Community, keine gesicherten Befunde zur künftigen Geschäftsentwicklung.

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    Die positivere Lesart setzt beim nach Ansicht mehrerer Teilnehmer hohen Kapitalpolster an. Es könnte Zeit für den Umbau verschaffen und neue Projekte finanzieren. Als mögliche Ertragsquellen werden insbesondere das im Forum als 4M bezeichnete Handelsmodell, weitere Handelsplätze und Tokenisierung diskutiert. Befürworter erwarten daraus zusätzliche Ergebnisbeiträge. Skeptiker verweisen auf offene Fragen zu Partnern, Umsetzung, Finanzierung und Profitabilität. Ein belastbarer Starttermin lässt sich aus dem bereitgestellten Material nicht ableiten.

    Auch über die Verwendung der Rücklagen wird gestritten: Während einige sie für die Weiterentwicklung reservieren wollen, bevorzugen andere höhere Ausschüttungen oder Aktienrückkäufe, falls überzeugende Investitionsprojekte ausbleiben. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 4,33 wirkt zwar niedrig, beantwortet aber die Bewertungsfrage nicht. Entscheidend ist, wie viel Gewinn unter den veränderten Bedingungen künftig übrig bleibt.

    Nächste Woche zählt die Stabilisierung

    Für die kommende Handelswoche stehen mögliche Konkretisierungen zu neuen Ertragsquellen und Kostenmaßnahmen im Fokus. Kursseitig bildet das Wochentief bei 11,30 Euro die relevante Unterstützung, das Wochenhoch bei 15,60 Euro den Widerstand. Die zuletzt 13,7-fach über dem Wochenschnitt liegende relative Handelsaktivität unterstreicht die hohe Aufmerksamkeit. Ob daraus eine Stabilisierung entsteht, dürfte auch davon abhängen, ob neue Informationen die offenen Ertragsfragen eingrenzen.

    Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -22,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 15,60€ / 11,30€
    KGV (Vorjahr) 4,33
    Marktkapitalisierung 110,42 Mio.EUR

    Stand: 15.11.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 15,60€ und das Wochentief bei 11,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Lang & Schwarz

    -21,74 %
    -22,77 %
    -24,76 %
    -40,15 %
    -46,82 %
    +55,59 %
    -51,25 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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    Zur Lang & Schwarz Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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