Anzeige/Werbung – Im Auftrag von NexMetals Mining Corp. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit NexMetals Mining Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Finanzjournalist · Erstveröffentlichung: 17.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

NexMetals Mining (WKN: A41ALY) hat im Oktober 2026 zwei wichtige Schritte bei der Neubewertung seiner ehemaligen Kupfer-Nickel-Minen Selebi Main und Selebi North in Botswana gemacht. Die Pressemitteilungen vom 1. und 20. Oktober dokumentieren nicht nur deutlich größere Mineralressourcen. Sie zeigen auch, dass sich die geologische Interpretation eines Systems verändert, dessen frühere Förderung längst eingestellt wurde. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob aus den bekannten Lagerstätten langfristig ein wirtschaftlich tragfähiges neues Minenprojekt entstehen kann.

Nach Unternehmensangaben liegt das Potenzial des Projekts in der Kombination aus Kupfer, Nickel und zusätzlich erfasstem Kobalt, der Lage in einer früheren Bergbauregion und weiterem Explorationspotenzial.

Selebi Main: 72 Prozent mehr Ressourcen-Tonnage

Am 1. Oktober 2026 meldete NexMetals Mining (WKN: A41ALY) eine aktualisierte Schätzung für Selebi Main. Sie umfasst 32,47 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,53 Prozent Kupfer, 0,98 Prozent Nickel und 0,05 Prozent Kobalt in der Kategorie Inferred. Gegenüber der Schätzung von 2024 mit 18,89 Millionen Tonnen wuchs die Tonnage um rund 72 Prozent. Die enthaltene Kupfermenge stieg von 319.200 auf 495.400 Tonnen, die Nickelmenge von 165.500 auf 316.800 Tonnen – Zuwächse von rund 55 beziehungsweise 91 Prozent.

Bei diesen Vergleichen lohnt der Blick auf die Gehalte. Der durchschnittliche Kupfergehalt sank gegenüber 2024 von 1,69 auf 1,53 Prozent, während Nickel von 0,88 auf 0,98 Prozent zulegte. Das Wachstum ist also nicht einfach eine pauschale Verbesserung sämtlicher Kennzahlen. Es handelt sich vor allem um eine größere modellierte Lagerstätte mit veränderter Metallzusammensetzung. Die Oktober-Tabelle weist für Selebi Main rund 1,77 Milliarden Pfund Kupferäquivalent (CuEq) aus.

Quelle: NexMetals Mining Corp., Stand: 1. Oktober 2026 (vor der Aktualisierung für Selebi North)

Bemerkenswert ist, woher der Zuwachs stammt: Laut Unternehmen entfallen 91 Prozent der zusätzlichen Ressourcentonnage auf neue Bohrungen in der Flexure Zone. Das deutet darauf hin, dass die jüngsten Arbeiten nicht nur bereits bekannte Bereiche dichter erkundet, sondern das geologische Modell räumlich erweitert haben. Laut Unternehmen trafen spätere Step-out-Bohrungen außerdem weitere mächtige, hochgradige Sulfidmineralisierung außerhalb des Datenstichtags der Ressourcenschätzung. Diese Abschnitte sind noch nicht in den gemeldeten 32,47 Millionen Tonnen enthalten.

Selebi North: Aus Inferred wird teilweise Indicated

Die zweite Mitteilung vom 20. Oktober ergänzte das Bild um Selebi North. Dort stiegen die Indicated Mineral Resources von 3,00 auf 8,95 Millionen Tonnen, ein Plus von 198 Prozent und damit nahezu eine Verdreifachung. Zugleich erhöhten sich die durchschnittlichen Gehalte von 0,90 auf 1,03 Prozent Kupfer und von 0,98 auf 1,08 Prozent Nickel. Die neue Schätzung enthält außerdem 0,06 Prozent Kobalt. Für diese höher eingestufte Ressource werden 204 Millionen Pfund enthaltenes Kupfer, 214 Millionen Pfund Nickel und 11 Millionen Pfund Kobalt ausgewiesen; die CuEq-Angabe beträgt 412 Millionen Pfund.

Zusätzlich wuchs bei Selebi North die Inferred-Ressource von 5,83 auf 9,48 Millionen Tonnen, entsprechend 63 Prozent. Sie weist durchschnittlich 1,21 Prozent Kupfer, 1,13 Prozent Nickel und 0,06 Prozent Kobalt auf. Der Unterschied zwischen den Kategorien ist für die weitere Projektentwicklung zentral: Indicated bedeutet eine höhere geologische Zuverlässigkeit als Inferred und kann – bei zusätzlichen technischen und wirtschaftlichen Nachweisen – die Grundlage für spätere Reserven bilden. Beide Kategorien sind aber zunächst Ressourcen, keine Reserven.

Die neue Datengrundlage beruht unter anderem auf 42.633 zusätzlichen Bohrmetern in 92 Löchern seit dem Datenstichtag der 2024er Schätzung. NexMetals zufolge konnte dadurch etwa ein Fünftel der zuvor als Inferred eingestuften Ressourcen in die Kategorie Indicated überführt werden.

Indicated und Inferred bleiben getrennt

Für den gesamten Selebi-Komplex weist NexMetals nach den beiden Schätzungen eine Indicated-Ressource von 8,95 Millionen Tonnen mit 1,03 Prozent Kupfer und 1,08 Prozent Nickel aus, entsprechend rund 412 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Getrennt davon wird eine Inferred-Ressource von 41,95 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,45 Prozent Kupfer und 1,01 Prozent Nickel ausgewiesen, entsprechend rund 2,3 Milliarden Pfund Kupferäquivalent.

Die beiden Kategorien lassen sich nicht sinnvoll addieren: Inferred-Ressourcen haben eine geringere geologische Zuverlässigkeit als Indicated-Ressourcen, und keine der beiden Kategorien ist eine Mineralreserve oder ein gesicherter Minenbestand.

Die Geologie liefert eine neue Explorationshypothese

Über die reinen Zahlen hinaus enthält die Oktober-Meldung einen interessanten geologischen Ansatz. Der südliche Lagerstättenteil von Selebi North, der sogenannte South Limb, flacht in der Tiefe ab und biegt in Richtung Selebi Main. Das passt zu früheren elektromagnetischen Bohrlochmessungen, die auf mineralisierte Strukturen zwischen beiden Vorkommen hindeuten. Auch zunehmende Kupfer- und Nickelgehalte in Fallrichtung stützen nach Unternehmensinterpretation weitere Untersuchungen.

Der entscheidende Punkt: Eine durchgehende Verbindung zwischen Selebi North und Selebi Main ist damit noch nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse liefern eine geologische Begründung für neue Bohrziele, aber keine zusätzliche Ressource im Zwischenraum. Besonders interessant ist ein etwa 1,5 bis 2 Kilometer langer Korridor, in dem das Unternehmen die räumliche Beziehung der beiden Lagerstätten klären möchte.

Eine weitere Hypothese betrifft einen möglichen magmatischen Kiel – den tieferen Teil einer ursprünglichen Intrusion, in dem sich dichte nickelhaltige Sulfidschmelzen angereichert haben könnten. Der beratende Geologe Dr. Peter Lightfoot identifizierte in tiefen Bohrungen magnesiumreiche Gesteine, darunter olivinführende Varianten, die zu dieser Interpretation passen. Spätere tektonische Verformung könnte Sulfide zusätzlich verlagert haben. Beide Prozesse sind geologisch plausibel, müssen bei Selebi aber durch weitere Strukturuntersuchungen und Bohrungen genauer abgegrenzt werden.

Die Metallurgie macht Fortschritte

Die Ressourcenschätzungen berücksichtigen neue metallurgische Untersuchungen, nach denen sich laut Unternehmen getrennte, saubere Kupfer- und Nickelkonzentrate herstellen lassen, die nach den bisherigen Tests kommerzielle Anforderungen von Schmelzhütten erfüllen. Das ist wichtig, weil ein polymetallisches Sulfidprojekt nicht allein an seinen Erzgehalten gemessen werden kann. Entscheidend sind ebenso die metallurgischen Ausbringungsraten, die Qualität der Konzentrate und die späteren Verarbeitungs- und Transportkosten.

Für die Ressourcenmodellierung wurden langfristige Metallpreise von 5,10 US-Dollar je Pfund Kupfer, 9,10 US-Dollar je Pfund Nickel und 20 US-Dollar je Pfund Kobalt angesetzt. Die modellierten Ausbringungsraten betragen 96,1 Prozent für Kupfer, 55,6 Prozent für Nickel und 60,2 Prozent für Kobalt.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/nexmetals-mining-ceo-insight-on-the- ...

Fazit: NexMetals vor wichtigen Entwicklungsschritten

Innerhalb weniger Wochen hat NexMetals Mining (WKN: A41ALY) die Ressourcenbasis von Selebi Main deutlich vergrößert und bei Selebi North fast dreimal so viele Tonnen in der höherwertigen Kategorie Indicated ausgewiesen. Das verbessert die geologische Grundlage für weitere technische Arbeiten. Neue Interpretationen des Zwischenraums beider Lagerstätten könnten zusätzliche Bohrziele eröffnen. Fortschritte bei der Metallurgie sowie die frühere Bergbauinfrastruktur sind weitere Ansatzpunkte für einen möglichen Neustart; eine Aufbereitungsanlage und eine Tailings-Anlage müssten laut Unternehmen allerdings noch gebaut werden. Die Arbeiten an der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für Selebi wurden laut Unternehmensführung zudem verlängert, um die Minenplanung auf Basis der größeren Ressource zu überarbeiten.

Bei aller geologischen Dynamik bleibt die Finanzierung der entscheidende Engpass. Laut Unternehmen verfügte NexMetals Mining (WKN: A41ALY) zum 30. September 2026 über rund 10,5 Millionen kanadische Dollar an Barmitteln. NexMetals prüft derzeit Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt.

Der nächste entscheidende Schritt ist nun, aus einer größeren und besser beschriebenen Ressource ein belastbares Entwicklungskonzept zu formen. Erst eine überzeugende Wirtschaftlichkeitsstudie und ein realistischer Finanzierungsweg werden zeigen, wie viel des geologischen Potenzials tatsächlich wirtschaftlich nutzbar ist.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Investor-Relations- und Marketingmitteilung im Auftrag von NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM; NASDAQ: NEXM; WKN: A41ALY; ISIN: CA65346E2042) und keine unabhängige Finanzanalyse. Erstellerin und Herausgeberin ist die SRC swiss resource capital AG (SRC); der Text wurde von einem freien Finanzjournalisten verfasst, der für diesen Beitrag von SRC vergütet wird. Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit NexMetals Mining Corp.

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Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Finanzjournalist Aktien von NexMetals Mining Corp. oder Long-/Short-Zertifikate, Optionen, Warrants und sonstige Derivate beziehungsweise Wertpapierpositionen auf NexMetals. Zwischen SRC und NexMetals bestehen keine gegenseitigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen; der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an SRC beteiligt. Eine externe Depotprüfung erfolgte nicht. Der entgeltliche IR-Vertrag bleibt als eigenständiger Interessenkonflikt offengelegt.

Verantwortlichkeit und Quellen

Erstellerin und Herausgeberin: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz; Autor: freier Finanzjournalist. Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Redaktionsstand: 14. November 2026, 11:45 Uhr MEZ. Primärquellen: NexMetals Mining Corp., Pressemitteilungen vom 1. Oktober 2026 (Selebi Main) und 20. Oktober 2026 (Selebi North), https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/ . Die angegebenen Unternehmenszahlen und ausgewählte Prozentrechnungen wurden redaktionell abgeglichen. SRC hat weder eigene Bohrdaten erhoben noch Ressourcenmodelle, Metallurgie oder Wirtschaftlichkeit unabhängig geprüft. Der einschlägige technische NI-43-101-Bericht ist für eine abschließende technische Prüfung gesondert heranzuziehen.

Mineralressourcen, Mineralreserven und CuEq

Die Selebi-Ressourcenschätzungen wurden nach Unternehmensangaben von The MSA Group unter Bezug auf CIM-Standards und NI 43-101 erstellt. Die Selebi-Main-Schätzung trägt das Wirksamkeitsdatum 28. September 2026; die kombinierte Aufstellung vom 20. Oktober das Datum 16. Oktober 2026. Indicated Mineral Resources besitzen eine höhere geologische Zuverlässigkeit als Inferred Mineral Resources. Beide sind keine Mineralreserven; für Selebi wurden keine Mineralreserven ausgewiesen. Die wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. CuEq-Werte beruhen auf angenommenen Metallpreisen, Ausbringungsraten und weiteren Parametern und sind keine tatsächlich gewonnenen Kupfermengen. Die in den Originalmeldungen genannten Qualified Persons und deren jeweilige Zuständigkeiten sind für die technischen Angaben maßgeblich.

Technische Annahmen und Zukunftsaussagen

Die verwendeten Metallpreise, modellierten Ausbringungsraten und NSR-Grenzwerte sind Annahmen der Ressourcenschätzung, keine realisierten Betriebskennzahlen. Die Erzeugung marktgängiger Konzentrate wurde bisher durch metallurgische Untersuchungen gestützt; ein kommerzieller Betrieb in der geplanten Größenordnung ist damit nicht bewiesen. Aussagen zu einer Verbindung zwischen Selebi Main und Selebi North, einem magmatischen Kiel, zusätzlichen Ressourcen, PEA-Ergebnissen, Minenneustart und Finanzierungsoptionen sind zukunftsgerichtet und können sich als unzutreffend erweisen.

Wesentliche Risiken

Zu den Risiken zählen die Unsicherheit von Inferred Resources, die mögliche Nichtumwandlung in Reserven, geologische und metallurgische Abweichungen, die Auswirkungen historischer Abbaubereiche, Umwelt- und Genehmigungsanforderungen, politische und steuerliche Rahmenbedingungen in Botswana, Kapitalbedarf, Verwässerung, die in den Finanzberichten ausgewiesene wesentliche Unsicherheit hinsichtlich der Unternehmensfortführung (Going Concern), Wechselkurs- und Rohstoffpreisschwankungen sowie Verzögerungen bei technischen Studien. Die Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten stellt keine Finanzierungszusage dar. Anleger können ihr eingesetztes Kapital vollständig verlieren.

Regulatorische Einordnung

Die Offenlegung berücksichtigt, soweit einschlägig, die Transparenzgrundsätze aus Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und §§ 85 und 86 WpHG sowie die Anforderungen der British Columbia Securities Commission (BCSC), insbesondere Section 52(2) des Securities Act und BC Notice 51-703. Weder BaFin noch BCSC haben diesen Beitrag geprüft oder genehmigt.

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