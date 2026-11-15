Gaspreise fast verdreifacht: Droht Europa ein Winter-Schock?

Besonders kritisch ist die Versorgungslage zu Beginn der Heizperiode. Am 11. November waren Europas Gasspeicher nach Angaben von Gas Infrastructure Europe zu rund 72 Prozent gefüllt, in Deutschland nur zu 58 Prozent. Zugleich bleiben Flüssiggaslieferungen aus dem Nahen Osten deutlich unter dem Vorkriegsniveau. QatarEnergy hat Ausfälle mindestens bis Ende Dezember angekündigt.

Die angespannte Lage an den Energiemärkten setzt Europas Industrie und Verbraucher zunehmend unter Druck. Seit Februar haben sich die europäischen Gaspreise nahezu verdreifacht. Seit Beginn des Iran-Kriegs seien die Energieimportkosten der EU laut EU-Kommission um mehr als 127 Milliarden Euro gestiegen. Am Donnerstag kletterte der richtungsweisende TTF-Future für Dezember zeitweise über 91 Euro je Megawattstunde – ein Plus von mehr als fünf Prozent zum Vortag. Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und mögliche weitere Lieferausfälle schüren die Sorge vor anhaltend hohen Preisen.

Ein Szenario des europäischen Fernleitungsnetzbetreiberverbands ENTSOG zeigt, wie stark ein kalter Winter die Reserven belasten könnte. Bei niedrigen Temperaturen und einem angespannten Flüssiggasmarkt könnten die europäischen Speicher zum Winterende auf etwa zehn Prozent sinken. Dafür wäre bereits eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 15 Prozent nötig. Deutschland könnte seine Gasreserven unter diesen Bedingungen im März aufbrauchen. Das ist eine Risikoprognose, keine sichere Vorhersage: Ein milder Winter und ausreichende Importe könnten die Lage entschärfen.

Die Auswirkungen hoher Energiekosten sind bereits in der Wirtschaft sichtbar. Die Porzellanmanufaktur Kahla in Thüringen stellt nach 182 Jahren den Betrieb ein. Zuletzt kostete das Gas das Unternehmen monatlich bis zu 180.000 Euro – rund 70 Prozent der Betriebskosten. Etwa 100 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit. Auch Chemieunternehmen, Düngemittelhersteller und andere energieintensive Betriebe leiden unter dem Kostendruck. Europas Industrie droht damit ein neuer Einschnitt nach der Energiekrise von 2022. Zusätzliche Unsicherheit bringt der geplante Verzicht auf russisches Flüssiggas ab Januar, während Ersatzlieferungen auf dem Weltmarkt teuer bleiben.

Auch private Haushalte müssen mit höheren Rechnungen rechnen. Die Stadtwerke Potsdam wollen zum Jahreswechsel die Preise für Strom, Gas und Fernwärme anheben. Für Durchschnittshaushalte beträgt der Anstieg je nach Tarif bis zu 7,6 Prozent. Im Strom-Grundversorgungstarif steigt der Arbeitspreis von 33,91 auf 36,39 Cent je Kilowattstunde, der jährliche Grundpreis von 121,08 auf 128,20 Euro. Beim Gas erhöht sich der Arbeitspreis um rund acht Prozent auf 15,35 Cent; der Grundpreis bleibt unverändert. Fernwärme wird vergleichsweise moderat teurer.

Wie stark sich die Krise zuspitzt, hängt in den kommenden Monaten vor allem von Temperaturen, Speicherentnahmen und verfügbaren Importen ab. Anhaltende Kälte und ausbleibende Lieferungen könnten weitere Preissprünge und Produktionsstopps auslösen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 3,235USD auf Ariva Indikation (13. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.