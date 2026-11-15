Rheinmetall im Sturzflug: Prognose gekappt, Fregattenauftrag unsicher

Anfang November hatte Rheinmetall seinen Ausblick zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten reduziert. Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz von etwa 13,2 Milliarden Euro. Zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro erwartet worden. Die operative Marge soll rund 18,5 Prozent erreichen, nach zuvor etwa 19 Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen Verzögerungen beim Boxer-Programm Arminius: Umsätze und Anzahlungen verschieben sich ins kommende Jahr. Auch im Geschäft mit Artilleriemunition bremsen schleppende Chargenfreigaben die Erlöse.

Die Rheinmetall-Aktie ist am Freitag weiter gefallen und erreichte mit rund 759 Euro den niedrigsten Stand seit Februar 2025. Gegenüber dem Jahreshoch von 1966 Euro Mitte Januar 2026 hat der Kurs damit mehr als 60 Prozent eingebüßt. Belastend wirken eine erneut gesenkte Unternehmensprognose und wachsende Zweifel an einem wichtigen Marineauftrag.

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Zusätzliche Erwartungen an neuere Aktivitäten erfüllen sich offenbar ebenfalls nicht vollständig im laufenden Jahr. Dazu zählt die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Raketenhersteller Destinus. Konzernchef Armin Papperger hatte im August für Rheinmetalls Anteil an einem ersten Arminius-Auftrag rund 12,4 Milliarden Euro sowie eine Anzahlung von mehr als drei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Verschiebungen nähren am Markt Zweifel daran, wie schnell Aufträge in Umsatz und Zahlungseingänge umgesetzt werden können.

Nun rückt zudem das Fregattenprojekt F127 in den Fokus. Das US-Analysehaus Bernstein Research hält zwar an seiner Einstufung „Market-Perform“ und einem Kursziel von 1000 Euro fest. Analyst Adrien Rabier rechnet weiterhin mit einem Zuschlag der Bundeswehr für Rheinmetall, schließt aber weitere Verzögerungen oder einen geringeren Projektumfang nicht aus. Das Unternehmen war im Juni bereits beim F126-Auftrag leer ausgegangen: Die Bestellung wurde zugunsten des Konkurrenten TKMS gestoppt. TKMS ist auch am Vorhaben F127 beteiligt; die Aktie des Unternehmens verlor am Freitag 1,7 Prozent.

Rabier zufolge dürften mögliche Änderungen bei F127 die fundamentalen Kennzahlen Rheinmetalls zunächst nur begrenzt beeinflussen. Für den Aktienkurs sei das Risiko dennoch größer: Deutschland könnte bei den Verteidigungsausgaben disziplinierter vorgehen, und ein weiterer Rückschlag könnte das Vertrauen der Anleger beschädigen. In einem Umfeld, in dem die Umsetzung großer Aufträge und die Cash-Generierung bereits kritisch beobachtet werden, wiegen auch Stimmungsfaktoren schwer.

Die Diskussionen in Anlegerforen spiegeln die angespannte Stimmung wider. Neben der Kursentwicklung und den Aufträgen wird dort auch über die Bedrohung durch Russland und die politische Begründung höherer Rüstungsausgaben gestritten. Solche Debatten ersetzen jedoch keine belastbare Einschätzung der Geschäftsaussichten. Für Anleger bleiben vor allem die Prognosekürzungen, die verzögerten Erlöse und die Unsicherheit um F127 entscheidend. Bis Rheinmetall diese Zweifel ausräumt, dürfte die Aktie anfällig für weitere Rückschläge bleiben.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 766EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.