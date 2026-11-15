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    Bitcoin unter Druck: Milliardenabflüsse schüren neue Verkaufsangst

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    Der Bitcoin gerät weiter unter Druck. Am Donnerstagmittag notierte die größte Kryptowährung bei 73.444 US-Dollar, 0,41 Prozent weniger als am Vortag. Auf Wochensicht summierte sich der Rückgang auf 8,6 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich die Nervosität bei kurzfristig orientierten Anlegern: Nach Daten des Analysehauses CryptoQuant wurden binnen 24 Stunden 48.500 Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar an Börsen transferiert. 47.300 davon lagen zum Transferzeitpunkt unter ihrem Kaufpreis; nur 1.100 wurden mit Gewinn bewegt. Solche Übertragungen belegen allerdings nicht, dass die Bestände anschließend tatsächlich verkauft wurden. Auch Anfang November registrierte CryptoQuant hohe Mengen an Bitcoin, die Anleger mit Verlust an Börsen schickten.

    Zusätzlichen Gegenwind liefern institutionelle Mittelabflüsse und die Zinsunsicherheit. Aus US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs zogen Anleger innerhalb von acht Handelssitzungen 2,22 Milliarden Dollar ab. Zugleich schürten höher als erwartete US-Inflationsdaten die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember. Als wichtige Schwelle gilt der durchschnittliche Einstiegskurs kurzfristiger Anleger: Laut Bitfinex liegt er bei 75.717 Dollar und damit 3,1 Prozent über dem aktuellen Kurs. Ein Wiederanstieg dorthin könnte Verkaufsdruck auslösen, wenn Anleger ihre Verluste begrenzen wollen.

    Anders das Bild bei deutschen Fonds: Im dritten Quartal flossen der Branche insgesamt rund 38,4 Milliarden Euro zu, nach knapp 26 Milliarden im Vorquartal. Offene Publikumsfonds vereinnahmten 23,8 Milliarden Euro. Besonders gefragt waren Aktienfonds mit 19,3 Milliarden Euro Zuflüssen; Rentenfonds erhielten 4,1 Milliarden, Mischfonds 2,5 Milliarden und Geldmarktfonds 1,6 Milliarden Euro. Immobilienfonds verzeichneten dagegen Abflüsse von 1,8 Milliarden Euro. Höhere Zinsen machen alternative Anlagen attraktiver und belasten zugleich Immobilienwerte. Offene Spezialfonds, vor allem für institutionelle Investoren, sammelten 11,7 Milliarden Euro ein.

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    Auf den Druck bei illiquiden Anlagen reagieren RTC Fonds Services und die wisdomize Gruppe mit einer Kooperation. Ihr Programm „Mind the Gap“ soll Fonds und Beteiligungen restrukturieren, wenn wirtschaftlich tragfähige Vermögenswerte vorhanden sind, die rechtliche oder bilanzielle Struktur aber angepasst werden muss. Statt vorschneller Verkäufe oder Liquidationen sollen fallbezogene Lösungen Verkaufs- und Refinanzierungsdruck mindern. Die Anbieter verweisen insbesondere auf Immobilien, Infrastruktur und Private Capital. RTC betreut nach eigenen Angaben knapp 400 Fonds mit rund 175.000 Anlegern.

    Auch der Zahlungsdienstleister Marqeta steht im Fokus von Anlegern. Das annualisierte Zahlungsvolumen liege bei mehr als 500 Milliarden Dollar, bei 29 Prozent Wachstum. Neue Partnerschaften, darunter Google und Coinbase, sollen die Abhängigkeit vom Großkunden Block verringern. Zugleich erwartet das Management für das zweite Halbjahr ein schwächeres Umfeld. Die positive Einschätzung der Aktie stammt aus einem werblich geprägten Anlagebeitrag und ist daher von den übrigen Branchenmeldungen zu unterscheiden.



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    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 64.409USD auf CryptoCompare Index (15. November 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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