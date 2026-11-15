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    SMA Solar zurück in der Gewinnzone – doch das bereinigte EBITDA sinkt

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    SMA Solar zurück in der Gewinnzone – doch das bereinigte EBITDA sinkt
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    SMA Solar ist nach neun Monaten des Jahres 2026 zurück in die Gewinnzone gekehrt. Der Photovoltaikkonzern weist einen Nettogewinn von 98,9 Millionen Euro aus; im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 4,16 Euro je Aktie gestanden. Das Ergebnis je Aktie beträgt nun 2,85 Euro. Auch operativ steht ein deutlicher Umschwung: Das EBITDA stieg von minus 16,9 auf 146,3 Millionen Euro, das EBIT von minus 123,2 auf plus 107,4 Millionen Euro.

    Der kräftige Ergebnissprung ist allerdings nicht allein Ausdruck einer verbesserten operativen Entwicklung. Positive Sondereffekte und Erstattungen im Zusammenhang mit US-Zöllen haben das ausgewiesene EBITDA gestützt. Bereinigt um Sondereffekte sank es gegenüber dem Vorjahr von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Dieser Rückgang ist der zentrale Vorbehalt im Zahlenwerk: Während die ausgewiesenen Kennzahlen eine klare Erholung zeigen, entwickelte sich das bereinigte Ergebnis rückläufig.

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    Der Umsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 2,3 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Ohne den negativen Umsatzeffekt der US-Zollrückerstattungen von 22,3 Millionen Euro hätte das Wachstum nach Unternehmensangaben rund 4,3 Prozent betragen. Im dritten Quartal übertraf SMA Solar die Erwartungen am Markt leicht. Der Umsatz lag von Juli bis September bei rund 474 Millionen Euro, verglichen mit 472 Millionen Euro im Analystenkonsens und 450 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von etwa 5,4 Prozent.

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    Auch das Quartals-EBITDA fiel besser aus als erwartet: Mit 58 Millionen Euro lag es knapp über der Prognose von 57 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte SMA noch einen operativen Verlust von 26 Millionen Euro verbucht. Der Auftragsbestand bietet zudem Rückenwind. Er erreichte 1,86 Milliarden Euro und lag damit rund 45 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Großanlagen: Die Sparte Large Scale erhielt im dritten Quartal Bestellungen über 480 Millionen Euro.

    Für 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz von 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro und ein EBITDA von 205 bis 230 Millionen Euro. SMA Solar orientiert sich jeweils an der oberen Hälfte der Prognosespanne. Zum Vergleich: 2025 erzielte das Unternehmen 1,516 Milliarden Euro Umsatz und ein negatives EBITDA von 65,4 Millionen Euro. Die DZ Bank sieht nach dem soliden Quartal und den enger gefassten Jahreszielen mehr Ergebnistransparenz. Sie senkte den fairen Wert von 54 auf 52 Euro, bestätigte aber ihre Einstufung „Halten“. Der hohe Auftragsbestand sichere die Auslastung der kommenden Quartale. Für Anleger bleibt entscheidend, ob SMA die Erholung auch ohne stützende Sondereffekte fortsetzen kann.



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