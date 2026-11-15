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    CTS Eventim verfehlt Erwartungen – doch die Aktie dreht ins Plus

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    CTS Eventim verfehlt Erwartungen – doch die Aktie dreht ins Plus
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    **CTS Eventim wächst weiter – doch das dritte Quartal enttäuscht**

    CTS Eventim hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Das dritte Quartal fiel jedoch schwächer aus als erwartet: Von Juli bis September sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 836 Millionen Euro gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) ging um 2,6 Prozent auf 133,8 Millionen Euro zurück und lag damit knapp unter den Erwartungen von 137,1 Millionen Euro. Die Marge verbesserte sich dennoch auf 16,5 Prozent.

    Für den Rückgang war vor allem das Live-Entertainment-Geschäft verantwortlich. Der Umsatz der Sparte schrumpfte im Quartal um 11,7 Prozent auf 585,6 Millionen Euro, das Adjusted EBITDA sank um 12 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. CTS Eventim begründet die Entwicklung mit der zeitlichen Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen. Zudem hatte im Vorjahresquartal eine besonders umsatzstarke internationale Tournee das Geschäft gestützt.

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    Das Ticketing entwickelte sich besser. Die Sparte steigerte ihren Quartalsumsatz um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA legte um 2,2 Prozent auf 93 Millionen Euro zu. Wachstumstreiber waren ein veränderter Preismix und mehr verkaufte Tickets. In den ersten neun Monaten erhöhte sich die Zahl der vermarkteten Retail-Tickets auf 123,2 Millionen, nach 121,3 Millionen im Vorjahr. Belastend wirkten laut Unternehmen weiterhin Aufwendungen für das Programm „Operational Excellence“. Die Marge im Ticketing lag nach neun Monaten bei 37,5 Prozent. Marktbeobachter verwiesen zudem auf den Wegfall eines lukrativen Vertrags mit Stage Entertainment und geringere Erträge im Zusammenhang mit LA28.

    Über den Neunmonatszeitraum bleibt die Bilanz positiv: Der Konzernumsatz stieg um 8,1 Prozent auf 2,322 Milliarden Euro, das Adjusted EBITDA um 6,3 Prozent auf 359,1 Millionen Euro. Im Live Entertainment wuchsen Umsatz und Ergebnis in diesem Zeitraum um 5,7 beziehungsweise 17 Prozent. Das Ticketing setzte 13,1 Prozent mehr um; sein Ergebnis erhöhte sich um 3 Prozent.

    Der Vorstand hält an der Jahresprognose fest. Diese Bestätigung beruhigte den Markt: Nach deutlichen vorbörslichen Verlusten erholte sich die Aktie am Freitag und notierte zuletzt 2,9 Prozent höher bei 61,75 Euro. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn allerdings mehr als 21 Prozent im Minus.

    Die DZ Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und einem fairen Wert von 88 Euro. Jefferies bestätigte ebenfalls „Buy“ und ein Kursziel von 100 Euro. Beide sehen trotz des schwachen Quartals Chancen. Für 2026 könnten Schätzungen jedoch angepasst werden. Impulse für eine mögliche Neubewertung erwarten Marktteilnehmer auch vom Kapitalmarkttag in der kommenden Woche.



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    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 60,95EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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