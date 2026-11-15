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    Allianz trotzt Milliardenschäden: Gewinnziel steigt, Aktie auf Rekordhoch

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    Allianz trotzt Milliardenschäden: Gewinnziel steigt, Aktie auf Rekordhoch
    Foto: tang90246 - stock.adobe.com

    Die Allianz hat im dritten Quartal trotz deutlich höherer Schäden durch Naturkatastrophen mehr verdient als erwartet. Vor allem das starke Geschäft der Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) trug dazu bei, dass der Versicherer sein Gewinnziel für das Gesamtjahr anhob. An der Börse sorgten die Zahlen für Rückenwind: Die Aktie erreichte zeitweise ein neues Rekordhoch.

    Der operative Gewinn des Konzerns stieg von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Damit lag er laut JPMorgan rund zehn Prozent über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Wachstum kam aus der Vermögensverwaltung sowie aus der Lebens- und Krankenversicherung. Nach neun Monaten summierte sich das operative Ergebnis auf 14,1 Milliarden Euro, acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss erhöhte sich im selben Zeitraum um zwölf Prozent auf knapp 9,1 Milliarden Euro.

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    Besonders kräftig entwickelte sich die Vermögensverwaltung. Pimco und AGI verbuchten im dritten Quartal zusammen Nettozuflüsse von 47 Milliarden Euro. Der operative Gewinn der Sparte legte um mehr als ein Drittel auf 1,1 Milliarden Euro zu. Ende September verwalteten die Fondstöchter Kundenvermögen von rund 2,15 Billionen Euro. Die Erträge aus dem Geschäft mit Anlagen halfen, die Belastungen aus dem Versicherungsgeschäft auszugleichen.

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    Denn die Schäden durch Naturereignisse fielen im Sommerquartal erheblich höher aus. Hagelstürme in Deutschland und anderen Teilen Europas kosteten die Allianz mehr als 700 Millionen Euro. Einschließlich Waldbränden in Frankreich und Spanien sowie weiterer Großereignisse beliefen sich die Naturkatastrophenschäden auf rund 1,1 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es lediglich 60 Millionen Euro gewesen. Das operative Ergebnis der Schaden- und Unfallversicherung sank deshalb um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Auflösung älterer Schadenreserven begrenzte den Rückgang.

    Vorstandschef Oliver Bäte erhöhte das Jahresziel für den operativen Gewinn auf eine Spanne von 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro. Bislang lag die Obergrenze bei 18,4 Milliarden Euro. Die Anpassung begründete das Management mit der starken Geschäftsentwicklung; sie gilt vorbehaltlich außergewöhnlicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse. Der neue obere Zielwert liegt nahe an den Erwartungen des Marktes, die vor den Quartalszahlen bereits bei rund 18,3 Milliarden Euro gelegen hatten.

    Die Anleger reagierten positiv. Die Aktie stieg im Tagesverlauf zeitweise um mehr als zwei Prozent auf 474,30 Euro und übertraf damit ihr bisheriges Rekordhoch von 469,10 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Fünftel zugelegt. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert von 495 auf 508 Euro an und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Analysten sehen in den Ergebnissen eine solide Basis für weiteres Gewinnwachstum. In Anlegerforen kursierten zudem Berechnungen zu möglichen Dividendensteigerungen. Diese beruhen jedoch auf Annahmen und sind keine Prognose der Allianz.



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