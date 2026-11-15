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    Iran-Krise lässt Ölpreis steigen – Trump setzt Märkte unter Spannung

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    Iran-Krise lässt Ölpreis steigen – Trump setzt Märkte unter Spannung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ### Klima, Öl und Großmachtpolitik prägen die Märkte

    Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat auf der Klimakonferenz im türkischen Antalya ein politisches Signal gesetzt: Trotz des erneuten Austritts der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sei Kalifornien weiterhin ein verlässlicher Partner. „Amerika ist zurück“, sagte der Demokrat und erhielt dafür Applaus. Er verwies auf die wirtschaftliche Bedeutung sauberer Energien: In diesem Sektor gebe es inzwischen siebenmal so viele Arbeitsplätze wie in Kohle, Öl und Gas. Erneuerbare Energien seien zudem die günstigere Alternative.

    Newsom warnte zugleich vor überzogenen Hoffnungen. Zwar könnten neue Mehrheiten im US-Kongress nach den Zwischenwahlen eine Begrenzung der Schäden ermöglichen. Präsident Donald Trump betreibe jedoch einen beispiellosen Rückbau der Klimapolitik und setze auf die Förderung fossiler Energieträger. Newsom gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2028. Die USA sind nach China der weltweit zweitgrößte Treibhausgasemittent.

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    Auch an den Ölmärkten standen politische Risiken im Mittelpunkt. Der Preis für Nordseeöl Brent stieg am Donnerstag um 0,6 Prozent auf 93,39 Dollar je Barrel. Auslöser waren Äußerungen Trumps zum Iran: Der Präsident erklärte, Washington benötige keine Einigung mit Teheran. Damit sank die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Der Iran wiederum bekräftigte, kein angereichertes Nuklearmaterial außer Landes zu bringen – eine zentrale Forderung der USA.

    Im Jahresverlauf hat Brent mehr als 50 Prozent zugelegt. Zuletzt hatten Aussichten auf eine Verständigung sowie zunehmende Exporte aus dem Persischen Golf den Preis jedoch gedrückt. Saudi-Arabien meldete für Oktober einen kräftigen Produktionsanstieg um 26 Prozent; auch der Irak erhöhte seine Förderung. Gleichzeitig bleibt der Verbrauch gedämpft. Händler sehen deshalb erste Hinweise auf ein Überangebot am physischen Markt. Der Opec-Korbpreis stieg am Mittwoch um 76 Cent auf 86,78 Dollar je Barrel.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt einem geplanten Treffen von Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin am 19. November in Shenzhen. Am Rande des Apec-Gipfels wollen die drei Staatschefs nach Angaben aus Washington auch über eine mögliche Verringerung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen. Konkrete Vereinbarungen gelten jedoch als unwahrscheinlich. Der New-Start-Vertrag zwischen den USA und Russland ist ausgelaufen; Trump hat wiederholt einen neuen, auch China einbeziehenden Abrüstungsvertrag angeregt. Zudem könnte der Ukraine-Krieg Thema werden: Russland und die Ukraine hatten zuletzt unter US-Vermittlung wieder Gespräche geführt.

    In Online-Diskussionen spekulierten Anleger und Verbraucher über knappe Dieselvorräte, Tankerfrachten und mögliche Störungen der Ölversorgung. Auch Meldungen über Angriffe auf Infrastruktur und einen Brand im iranischen South-Pars-Gasfeld kursierten. Diese Angaben sind im vorliegenden Material nicht unabhängig bestätigt. Die Kommentare spiegeln vor allem die Sorge wider, dass geopolitische Eskalationen Energiepreise und Alltagskosten weiter erhöhen könnten.



    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 96,15USD auf L&S Exchange (13. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.




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