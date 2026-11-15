Starship-Rückschlag und Starlink-Streit: Warum SpaceX unter Druck gerät

Die obere, etwa 50 Meter lange Starship-Stufe erreichte dagegen eine Erdumlaufbahn und setzte Satelliten für den Internetdienst Starlink aus. Sie soll die Erde rund 14-mal umrunden und anschließend erstmals ebenfalls mit Greifarmen aufgefangen werden. Ob dieser Versuch gelingt, bleibt abzuwarten. Beim vorherigen Test im September hatte Starship erstmals eine Erdumlaufbahn erreicht; die obere Stufe war später kontrolliert im Pazifik niedergegangen. Das wiederverwendbare Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue. Die Nasa plant, damit Astronauten zum Mond zu bringen; SpaceX verfolgt darüber hinaus langfristige Marspläne.

SpaceX hat bei einem weiteren Testflug seines Raketensystems Starship einen wichtigen Meilenstein verfehlt. Die untere Stufe, der rund 70 Meter lange Booster Super Heavy, kehrte zwar nach dem Start zur Erde zurück, wurde jedoch nicht wie geplant von den Greifarmen des Startturms aufgefangen. Stattdessen stürzte sie kontrolliert ins Meer und verbrannte. Eine Ursache nannte das Unternehmen zunächst nicht. Bei drei früheren Tests war die Rückkehr des Boosters zum Startturm gelungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neben den technischen Risiken steht Starlink politisch unter Druck. Demokratische US-Senatoren haben eine Untersuchung zu Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets für die Ukraine angekündigt. Sie verlangen von SpaceX, einschlägige Unterlagen zu sichern und offenzulegen, wer die Einschränkungen für Starlink und den militärischen Dienst Starshield angeordnet hat. Kiew zufolge beeinträchtigten die Drosselungen zeitweise auch die Nutzung ukrainischer Abwehrsysteme gegen russische Drohnen. SpaceX-Gründer Elon Musk erklärte, die Ukraine habe den zivilen Dienst für Drohnenangriffe eingesetzt und damit gegen Nutzungsbedingungen verstoßen. Wer die Einschränkungen veranlasste, ist umstritten; auch die US-Regierung und SpaceX machten dazu unterschiedliche Angaben. Die ukrainische Armee nutzt Starlink seit Beginn der russischen Invasion für ihre Kommunikation.

Ein weiterer Bericht betrifft Gespräche über den Ukraine-Krieg: Der russische Präsident Wladimir Putin empfing die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau. Die Amerikaner wollten anschließend in Dublin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäische Vertreter informieren.

Ein beigefügter Kommentar stellt zudem die finanzielle Tragfähigkeit von SpaceX infrage. Er verweist auf hohe Investitionen in KI, Verluste und eine erhebliche Verschuldung. Besonders kritisch sieht er eine Finanzierung von angeblich 40 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft, die Nvidia-Chips kaufen und an SpaceX verleasen soll. Dadurch könnten Verbindlichkeiten zunächst außerhalb der SpaceX-Bilanz erscheinen. Der Kommentar nennt Zinsen von 8 bis 8,75 Prozent und warnt, die Leasingverpflichtungen könnten nach US-Rechnungslegungsregeln dennoch als Schulden bilanziert werden. Diese Zahlen und Bewertungen sind im vorgelegten Material nicht unabhängig bestätigt. Sie unterstreichen jedoch, dass die wirtschaftliche Beurteilung des Unternehmens nicht allein von seinen Raketenfortschritten, sondern auch von Finanzierungskosten, Bilanzierung und künftigen Erträgen abhängt.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 139,1EUR auf Nasdaq (14. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.