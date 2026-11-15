US-Startverbot: Lufthansa kommt glimpflich davon – diese Flüge fallen aus

Die Auswirkungen waren an den beiden größten deutschen Drehkreuzen dennoch spürbar. Am Frankfurter Flughafen fielen nach damaligem Stand vier für den Tag geplante Flüge in die USA aus. Die Streichungen standen teilweise im Zusammenhang mit Rückumleitungen: Am Vorabend waren drei Maschinen, die eigentlich in die Vereinigten Staaten fliegen sollten, nach Deutschland zurückgekehrt. Zudem waren vier Flüge aus den USA nach Frankfurt gestrichen worden. Die betroffenen Flugzeuge fehlten anschließend für die geplanten Rückflüge über den Atlantik. Der Flughafen rechnete trotz umfangreicher Arbeit in der Nacht mit einer zeitweisen Verdichtung im Flugplan.

Das vorübergehende Startverbot für Flüge in den Vereinigten Staaten hat den Luftverkehr der Lufthansa-Gruppe nach Unternehmensangaben nur begrenzt beeinträchtigt. Die Mehrheit der US-Verbindungen habe planmäßig stattfinden können; vereinzelt seien Flüge gestrichen worden und Verspätungen aufgetreten. Lufthansa rechnete damit, ihr USA-Programm im Tagesverlauf weitgehend regulär abzuwickeln. Weitere Verzögerungen seien jedoch nicht auszuschließen. Betroffene Passagiere würden per E-Mail informiert. Bei Annullierungen sollten sie automatisch eine Nachricht mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Die Airline bedauerte die Beeinträchtigungen und bezeichnete die Lage als außergewöhnlich.

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Auch in München gab es Ausfälle. Zwei Verbindungen nach Charlotte konnten nicht starten, weil die Maschinen zuvor nicht aus den USA angekommen waren. Je ein Flug nach Houston und Chicago fiel aus demselben Grund aus. Die übrigen Verbindungen sollten nach Angaben des Flughafens zunächst wie geplant durchgeführt werden. Änderungen blieben angesichts verspäteter Ankünfte jedoch möglich. Insgesamt deuteten die Meldungen darauf hin, dass die Störungen nicht allein durch das vorübergehende Verbot, sondern auch durch fehlende Flugzeuge und verschobene Umläufe nachwirkten.

In den USA waren rund vier Stunden lang Starts von Inlandsflügen untersagt. Verkehrsminister Sean Duffy führte die Maßnahme auf Instabilität in Funk- und Radarsystemen zurück. Auch Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten waren zeitweise ausgesetzt worden. Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol nahm den entsprechenden Hinweis am frühen Morgen wieder von ihrer Website und forderte Fluggesellschaften auf, über mögliche Verspätungen zu informieren. Medienberichten zufolge konnten einzelne Überseeflüge dennoch starten. Wegen nächtlicher Ruhezeiten an vielen europäischen Flughäfen blieben unmittelbare Folgen zunächst begrenzt.

Ein Anlegerkommentar bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin optimistisch. Als mögliche Kurstreiber nennt er einen denkbaren Aufstieg in den Dax, sinkende Kerosinpreise, zuletzt erhöhte Ticketpreise und eine aus seiner Sicht hohe Dividende. Niedrigere Treibstoffkosten könnten die Ertragslage verbessern, sofern sie nicht durch andere Belastungen aufgezehrt werden. Diese Punkte sind jedoch Erwartungen und keine gesicherten Ergebnisse. Auch ein möglicher Indexaufstieg und die künftige Ausschüttung hängen von weiteren Entwicklungen ab. Die kurzfristigen Flugausfälle dürften überschaubar bleiben; für Anleger entscheidend sind daneben die operative Entwicklung, Kosten und Nachfrage.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 8,812EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.