Mercedes prüft Werksschließungen: Investitionsstopp in Deutschland

Produktionsvorstand Michael Schiebe begründete den Schritt mit den aus seiner Sicht zu hohen Kosten. Trotz intensiver Gespräche sei bislang kein Lösungskorridor erkennbar. Mit der aktuellen Kostenstruktur könne Mercedes in Deutschland nicht investieren. Die Kosten einer Produktionsstunde lägen hier teilweise bis zu fünfmal höher als an Standorten in Osteuropa; in der Verwaltung sei der Abstand ähnlich groß. Der Vorstand habe daher beschlossen, sämtliche weiteren Investitionen an den deutschen Standorten vorerst zu stoppen.

Mercedes-Benz verschärft den Konflikt mit Betriebsrat und IG Metall über die Kosten und Wettbewerbsfähigkeit seiner deutschen Werke. Personalvorständin Britta Seeger erklärte in einem internen Interview, der Konzern wolle mit der Arbeitnehmerseite ein Paket vereinbaren, das spürbare Einsparungen ermögliche und zugleich sozial tragfähig sei. Eine schnelle Einigung sei jedoch nicht absehbar. Deshalb prüfe der Vorstand nun konkret, welche Standorte sich das Unternehmen in Deutschland noch leisten könne. Werksschließungen wolle man unbedingt vermeiden, müsse diese Möglichkeit aber weiterverfolgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schiebe hatte zuvor gewarnt, bei ausbleibenden Einsparungen könnten zwei Werke geschlossen werden: ein Montagewerk und ein Powertrainstandort. Montagewerke betreibt Mercedes in Sindelfingen, Rastatt und Bremen. Powertrainstandorte, an denen Fahrzeugkomponenten entstehen, befinden sich unter anderem in Stuttgart-Untertürkheim, Berlin, Hamburg, Kamenz sowie in Thüringen. Welche konkreten Werke betroffen wären, ist bislang nicht bekannt. Der Konzern erklärt weiterhin, grundsätzlich alle deutschen Standorte erhalten zu wollen.

Betriebsrat und Gewerkschaft weisen die Drohung entschieden zurück. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali räumte die schwierige Lage des Autobauers ein, kündigte aber an, sich für den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit der Werke einzusetzen. Der Vorstand drohe mit Verlagerungen nach Osteuropa, statt in die qualifizierte Belegschaft und die deutschen Standorte zu investieren. IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch erklärte, Werksschließungen seien mit der Gewerkschaft nicht zu machen. Sie forderte verbindliche Zusagen zu Produkten und Investitionen. Es sei widersprüchlich, Investitionen auszusetzen und zugleich längere Arbeitszeiten sowie Einschnitte bei Leistungen zu verlangen.

Der Streit folgt auf Forderungen des Vorstands, die Arbeitsstunde in Deutschland günstiger zu machen. Als einen direkten Weg hatte das Unternehmen angeführt, für gleiches Geld mehr zu arbeiten. Das löste Proteste unter Beschäftigten aus. Hintergrund sind Absatzrückgänge und Gewinneinbußen, auf die Mercedes mit einem umfassenden Sparkurs reagiert.

Ein beigefügter Anlegerbeitrag bewertet die Aktie als Turnaround-Wette und kündigt einen persönlichen Einstieg an. Der Verfasser setzt auf eine mögliche Erholung der Nachfrage in China und spekuliert, BYD könne langfristig Mercedes oder BMW übernehmen. Diese Einschätzungen sind persönliche, nicht belegte Prognosen. Zugleich fordert der Anleger niedrigere Kosten, mehr Leistung und eine stärkere vertikale Integration.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 40,67EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.