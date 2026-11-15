🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Mercedes prüft Werksschließungen: Investitionsstopp in Deutschland

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare
    Mercedes prüft Werksschließungen: Investitionsstopp in Deutschland
    Foto: Chris Redan - stock.adobe.com

    ### Mercedes-Benz erhöht den Druck im Streit um deutsche Standorte

    Mercedes-Benz verschärft den Konflikt mit Betriebsrat und IG Metall über die Kosten und Wettbewerbsfähigkeit seiner deutschen Werke. Personalvorständin Britta Seeger erklärte in einem internen Interview, der Konzern wolle mit der Arbeitnehmerseite ein Paket vereinbaren, das spürbare Einsparungen ermögliche und zugleich sozial tragfähig sei. Eine schnelle Einigung sei jedoch nicht absehbar. Deshalb prüfe der Vorstand nun konkret, welche Standorte sich das Unternehmen in Deutschland noch leisten könne. Werksschließungen wolle man unbedingt vermeiden, müsse diese Möglichkeit aber weiterverfolgen.

    Produktionsvorstand Michael Schiebe begründete den Schritt mit den aus seiner Sicht zu hohen Kosten. Trotz intensiver Gespräche sei bislang kein Lösungskorridor erkennbar. Mit der aktuellen Kostenstruktur könne Mercedes in Deutschland nicht investieren. Die Kosten einer Produktionsstunde lägen hier teilweise bis zu fünfmal höher als an Standorten in Osteuropa; in der Verwaltung sei der Abstand ähnlich groß. Der Vorstand habe daher beschlossen, sämtliche weiteren Investitionen an den deutschen Standorten vorerst zu stoppen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    38,22€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,29€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Willkommensgeschenk 50€ Anthropic-Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot über diese Aktionsseite und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk. Smartbroker+

    Schiebe hatte zuvor gewarnt, bei ausbleibenden Einsparungen könnten zwei Werke geschlossen werden: ein Montagewerk und ein Powertrainstandort. Montagewerke betreibt Mercedes in Sindelfingen, Rastatt und Bremen. Powertrainstandorte, an denen Fahrzeugkomponenten entstehen, befinden sich unter anderem in Stuttgart-Untertürkheim, Berlin, Hamburg, Kamenz sowie in Thüringen. Welche konkreten Werke betroffen wären, ist bislang nicht bekannt. Der Konzern erklärt weiterhin, grundsätzlich alle deutschen Standorte erhalten zu wollen.

    Betriebsrat und Gewerkschaft weisen die Drohung entschieden zurück. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali räumte die schwierige Lage des Autobauers ein, kündigte aber an, sich für den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit der Werke einzusetzen. Der Vorstand drohe mit Verlagerungen nach Osteuropa, statt in die qualifizierte Belegschaft und die deutschen Standorte zu investieren. IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch erklärte, Werksschließungen seien mit der Gewerkschaft nicht zu machen. Sie forderte verbindliche Zusagen zu Produkten und Investitionen. Es sei widersprüchlich, Investitionen auszusetzen und zugleich längere Arbeitszeiten sowie Einschnitte bei Leistungen zu verlangen.

    Der Streit folgt auf Forderungen des Vorstands, die Arbeitsstunde in Deutschland günstiger zu machen. Als einen direkten Weg hatte das Unternehmen angeführt, für gleiches Geld mehr zu arbeiten. Das löste Proteste unter Beschäftigten aus. Hintergrund sind Absatzrückgänge und Gewinneinbußen, auf die Mercedes mit einem umfassenden Sparkurs reagiert.

    Ein beigefügter Anlegerbeitrag bewertet die Aktie als Turnaround-Wette und kündigt einen persönlichen Einstieg an. Der Verfasser setzt auf eine mögliche Erholung der Nachfrage in China und spekuliert, BYD könne langfristig Mercedes oder BMW übernehmen. Diese Einschätzungen sind persönliche, nicht belegte Prognosen. Zugleich fordert der Anleger niedrigere Kosten, mehr Leistung und eine stärkere vertikale Integration.



    Mercedes-Benz Group

    +0,28 %
    -4,34 %
    +3,22 %
    -12,21 %
    -31,68 %
    -28,40 %
    -44,82 %
    -25,46 %
    +110,10 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
    Mercedes-Benz Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 40,67EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Mercedes prüft Werksschließungen: Investitionsstopp in Deutschland ### Mercedes-Benz erhöht den Druck im Streit um deutsche Standorte Mercedes-Benz verschärft den Konflikt mit Betriebsrat und IG Metall über die Kosten und Wettbewerbsfähigkeit seiner deutschen Werke. Personalvorständin Britta Seeger erklärte in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     