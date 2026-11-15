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    Deutsche Bank: Al Thani über 5 Prozent – Amundis Stimmrechte sinken

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    Deutsche Bank: Al Thani über 5 Prozent – Amundis Stimmrechte sinken
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    **Zwei unterschiedliche Bewegungen im Aktionärskreis der Deutschen Bank**

    Bei der Deutschen Bank haben sich die gemeldeten Stimmrechtspositionen zweier bedeutender Investoren verändert. Die EQS-Mitteilungen vom 12. November zeigen einen Anstieg des zugerechneten Anteils von Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani über die Fünf-Prozent-Schwelle und einen Rückgang der Position des französischen Vermögensverwalters Amundi. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Stichtage und beruhen auf den jeweiligen Meldungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

    Sheikh Hamad meldete eine Schwellenberührung zum 9. November. Sein Gesamtanteil erhöhte sich demnach von zuvor 4,91 auf 5,04 Prozent der Stimmrechte. Das entspricht 93.730.998 Stimmen. Die Beteiligung wird ihm nicht direkt zugerechnet, sondern über die Gesellschaft Paramount Service Holding Ltd. S.À.R.L. und weitere Einheiten der im Formular aufgeführten Beteiligungskette. Direkte Stimmrechte weist die Meldung für ihn nicht aus. Ebenso sind keine Stimmrechte aus meldepflichtigen Finanzinstrumenten angegeben. Als Grund ist der Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Instrumenten markiert; konkrete Instrumente oder daraus resultierende Stimmrechte werden jedoch nicht ausgewiesen.

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    Mit dem Überschreiten der Fünf-Prozent-Marke wird die Position des Investors für den Markt sichtbarer. Die Mitteilung belegt allerdings weder eine strategische Absicht noch, dass Sheikh Hamad unmittelbar Aktien gekauft hat. Sie dokumentiert zunächst die nach den gesetzlichen Zurechnungsregeln ermittelte Stimmrechtsquote. Die zugrunde gelegte Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt in dieser Meldung rund 1,860 Milliarden.

    Amundi unterschritt seinerseits zum 6. November die Drei-Prozent-Schwelle bei den unmittelbar beziehungsweise zugerechnet gehaltenen Stimmrechten. Der Anteil sank von zuvor 3,08 auf 2,92 Prozent, entsprechend 54.826.526 Stimmen. Zusätzlich meldet der Konzern Instrumente im Umfang von 0,10 Prozent. Dabei handelt es sich um als „Collateral Given (right to recall)“ bezeichnete Positionen, also Sicherheiten mit Rückrufrecht. Unter Einbeziehung dieser Instrumente ergibt sich ein Gesamtanteil von 3,02 Prozent. In der vorherigen Meldung hatte Amundis Gesamtposition noch 3,17 Prozent betragen.

    Die beiden Veränderungen sind daher nicht unmittelbar vergleichbar: Bei Sheikh Hamad liegt der ausgewiesene Gesamtanteil nun über fünf Prozent, während Amundis Stimmrechtsanteil unter drei Prozent gefallen ist, die Summe einschließlich Instrumenten aber knapp über dieser Marke bleibt. Für Amundi nennt die Mitteilung eine Gesamtzahl von rund 1,875 Milliarden Stimmrechten – ein anderer Meldewert als bei Sheikh Hamad. Die Meldungen dokumentieren somit unterschiedliche Stichtage und Berechnungsgrundlagen; sie erlauben für sich genommen keine Aussage über die Gründe der Veränderungen oder deren Einfluss auf die Geschäftspolitik der Bank.



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