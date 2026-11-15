GEA-Chef Klebert geht vorzeitig – sein Nachfolger kommt aus dem Konzern

Auf Klebert folgt Klaus Stojentin. Der 59-Jährige soll den Vorstandsvorsitz am 29. April 2027 übernehmen und wurde für fünf Jahre bestellt. Stojentin ist seit 2003 bei GEA und gehört seit Anfang 2026 dem Vorstand an. Dort verantwortet er bislang die Division Nutrition Plant Engineering. Der studierte Ingenieur für Energie- und Versorgungstechnik leitete zuvor mehrere Jahre das Separatorengeschäft des Konzerns, das heute Teil der Division Pure Flow Processing ist. Mit dem Wechsel setzt GEA damit auf eine langjährige Führungskraft aus den eigenen Reihen.

Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA bekommt im Frühjahr 2027 eine neue Führung. Vorstandschef Stefan Klebert wird sein Amt nach der ordentlichen Hauptversammlung niederlegen; sein letzter Arbeitstag ist nach Unternehmensangaben der 28. April. Der 61-Jährige geht auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Sein Vertrag wäre ursprünglich erst Ende 2028 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat hat den Wechsel am Donnerstag beschlossen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Leitung der Division Nutrition Plant Engineering wird neu besetzt. Andreas Seeringer, derzeit Vorstand und Chef der Division Farm Technologies, übernimmt Stojentins bisherige Aufgabe. Der 46-Jährige ist seit 2013 bei GEA und wurde für drei Jahre zum Vorstandsmitglied bestellt. Die Veränderungen treten gleichzeitig mit dem Wechsel an der Konzernspitze am 29. April 2027 in Kraft.

Klebert hatte den Vorstandsvorsitz im Februar 2019 übernommen. Nach Darstellung des Unternehmens leitete er eine grundlegende Transformation ein, richtete den Konzern neu aus und verankerte Nachhaltigkeit stärker in der Strategie. GEA zufolge stiegen in seiner Amtszeit Auftragseingang, Umsatz, Profitabilität und Börsenwert kontinuierlich. Strategische und klimabezogene Zwischenziele seien teilweise vorzeitig erreicht worden. Im September 2025 stieg GEA in den DAX auf. Das Unternehmen bezeichnet sich als ersten und bislang einzigen reinen Maschinen- und Anlagenbauer im Leitindex.

Klebert erklärte, nach der Aufstellung eines neuen Vorstandsteams Anfang 2026 sei nun der richtige Zeitpunkt für die Übergabe. Bis zur Hauptversammlung werde er den Übergang begleiten. Aufsichtsratschef Dieter Kempf würdigte Kleberts Führung und begründete die Wahl Stojentins mit dessen langjähriger Erfahrung im Konzern. Der designierte Vorstandschef kündigte an, auf der bisherigen Entwicklung aufzubauen.

Die kanadische Bank RBC beließ ihre Einstufung für die GEA-Aktie nach der Ankündigung auf „Outperform“ und das Kursziel bei 79 Euro. Analyst Sebastian Kuenne bezeichnete Klebert als zentrale Figur der Wiederbelebung des Anlagenbauers. Der vorzeitige Abschied dürfte aus seiner Sicht persönliche Gründe haben und nicht mit der Geschäftsentwicklung zusammenhängen. Eine Änderung der Unternehmensstrategie erwartet RBC daher nicht. GEA erzielte 2025 mit mehr als 18.000 Beschäftigten in über 150 Ländern rund 5,5 Milliarden Euro Umsatz.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 70,70EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.