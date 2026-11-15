Iran-Aussagen treiben Dollar: Euro fällt auf tiefsten Stand seit April

Auch bereits am Donnerstag war der Euro unter Druck geraten. Im späten US-Handel notierte er zuletzt bei 1,1054 Dollar, nachdem er im europäischen Geschäft knapp unter 1,1070 Dollar gelegen hatte. Der EZB-Referenzkurs hatte sich an diesem Tag auf 1,1081 Dollar belaufen, verglichen mit 1,1127 Dollar am Mittwoch. Die Abwärtsbewegung setzte sich somit über beide Handelstage hinweg fort.

Der Euro hat seine Verluste zum US-Dollar zum Ende der Woche ausgeweitet. Im späten US-Devisenhandel am Freitag sank die Gemeinschaftswährung auf 1,1022 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit April des Vorjahres. Im späten europäischen Handel hatte sie noch bei 1,1040 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1052 Dollar fest, nach 1,1081 Dollar am Donnerstag. Damit kostete ein Dollar 0,9048 Euro.

Als unmittelbaren Belastungsfaktor für die Gemeinschaftswährung nannten Marktbeobachter Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran. Trump hatte erklärt, die USA benötigten kein Abkommen mit Teheran. Die Aussage ließ den Ölpreis steigen. Zugleich legten die Renditen von US-Anleihen zu. Beides stützte nach Einschätzung von Experten den Dollar. Die Vereinigten Staaten sind ein bedeutender Ölproduzent, während die Eurozone stärker von Energieimporten abhängig ist. Höhere Ölpreise können daher die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone vergleichsweise stärker belasten.

Eine grundsätzliche Einschätzung der Commerzbank verwies zugleich auf politische Entwicklungen in den USA. Nach der Niederlage der Republikaner bei den jüngsten Zwischenwahlen sei es Trump ohne eine Mehrheit im Senat nicht mehr ohne Weiteres möglich, die Zusammensetzung des Führungsgremiums der US-Notenbank Federal Reserve nach seinen Vorstellungen zu verändern, schrieb Analystin Thu Lan Nguyen. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Lockerung der US-Geldpolitik deutlich gesunken. Dieser zuvor belastende Faktor für den Dollar habe an Bedeutung verloren.

Die Währungsentwicklung wurde damit von gegenläufigen Einflüssen geprägt: Während die politische Perspektive die Position des Dollar grundsätzlich stützen könnte, sorgten die Iran-Aussagen, höhere Ölpreise und steigende US-Renditen kurzfristig für zusätzliche Nachfrage nach der US-Währung. Zu anderen wichtigen Währungen setzte die EZB den Euro-Referenzkurs am Freitag auf 0,83559 britische Pfund, 176,83 japanische Yen und 0,9266 Schweizer Franken. Am Donnerstag hatten die Vergleichswerte bei 0,83595 Pfund, 176,96 Yen und 0,9232 Franken gelegen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,102USD auf Forex (15. November 2026, 03:37 Uhr) gehandelt.