Grenke-Aktie: Gute Zahlen, 20-Euro-Ziel – DZ Bank bleibt beim Kauf

In Anlegerdiskussionen wurden als zentrale Kennzahlen für das dritte Quartal 2026 ein Konzernergebnis von 23 Millionen Euro und eine Kosten-Ertrags-Relation von 48,7 Prozent genannt. Letztere habe sich weiter deutlich verbessert. Kommentatoren werteten die Entwicklung angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds als gute operative Leistung. Diese Angaben stammen aus Beiträgen von Anlegern; die hier vorliegenden Informationen enthalten keine ausführliche Unternehmensmitteilung, anhand derer sich die Zahlen oder ihre Einordnung unabhängig prüfen ließen. Die Diskussion verweist zugleich auf die bestätigte Jahresprognose: Einige Anleger sehen die Ergebnisse als Zeichen dafür, dass Grenke auf Kurs bleibt.

Die DZ Bank hält nach Vorlage der Quartalszahlen an ihrer Kaufempfehlung für die Grenke-Aktie und einem fairen Wert von 20 Euro fest. Analyst Philipp Häßler bezeichnete die Ergebnisse des Leasingspezialisten als ordentlich und besser als erwartet. Grenke sei auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Zudem sei die Aktie sehr attraktiv bewertet. Die Einschätzung stützt sich damit auf die operative Entwicklung und die erwartete Ertragskraft des Unternehmens. Eine detaillierte Herleitung des Kursziels oder Angaben zu einzelnen Bestandteilen der Prognose enthält die vorliegende Mitteilung allerdings nicht. Die Empfehlung ist eine Analystenmeinung und keine Garantie für die weitere Kursentwicklung.

Trotz der positiven Einschätzung der DZ Bank bleibt die Bewertung an der Börse aus Sicht mancher Aktionäre niedrig. Ein Nutzer verwies auf einen Kurs von rund 11,30 Euro und erinnerte an frühere Analystenkursziele von bis zu 29 Euro. Dass der Kurs trotz der inzwischen eingetretenen Geschäftsentwicklung zurückgeblieben sei, sorgt in den Beiträgen für Unverständnis. Andere halten dagegen, dass Börsenstimmungen wechseln und Aktien sowohl übertrieben gefragt als auch stark abgestraft werden können. Auch die Einschätzung, Grenke sei mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa sechs günstig, stammt aus der Anlegerdiskussion und ist keine bestätigte Bewertung der DZ Bank. Ein Vergleich mit ProCredit wurde dort wegen unterschiedlicher Geschäftsmodelle und Risiken als wenig aussagekräftig bezeichnet.

Ein Anleger rechnet bei einer möglichen Jahresendrally mit einem Kurs zwischen 13,71 und 15,04 Euro. Weitere Fantasie könne entstehen, falls Lufthansa 2027 wieder in den DAX aufsteige und Grenke dadurch Chancen auf einen Aufstieg in den MDAX erhalte. Auch diese Überlegungen sind Spekulationen aus dem Forum, keine Unternehmens- oder Analystenprognosen. Für Investoren stehen zudem weitere Berichtstermine fest: Der Konzern-Jahresfinanzbericht soll am 11. März 2027 erscheinen, die Zwischenmitteilung zum ersten Halbjahr am 13. Mai. Der Halbjahresfinanzbericht ist für den 12. August und die Zwischenmitteilung zum zweiten Halbjahr für den 11. November 2027 angekündigt. Die nächsten Veröffentlichungen dürften zeigen, ob Grenke die Erwartungen erfüllt.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 11,84EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.