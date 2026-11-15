CANCOM: Gewinn steigt trotz Umsatzminus – Analyst erwartet Sprung 2027

Auch die weiteren Ergebniskennzahlen legten zu: Das EBITA erhöhte sich um 36,8 Prozent auf 32,3 Millionen Euro, das EBIT um 59,2 Prozent auf 27,0 Millionen Euro. Der Rohertrag blieb mit 505,6 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Damit gelang CANCOM trotz rückläufiger Erlöse eine spürbare Ergebnissteigerung.

Der IT-Dienstleister CANCOM hat in den ersten neun Monaten 2026 seine Profitabilität deutlich verbessert, zugleich aber weniger Umsatz erzielt. Von Januar bis September sank der Konzernumsatz um 3,2 Prozent auf 1.187,9 Millionen Euro. Das EBITDA stieg dagegen um 14,9 Prozent auf 73,4 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 6,2 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal fiel die Entwicklung schwächer aus. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 2,8 Prozent auf 412,0 Millionen Euro zurück. Das EBITDA sank von 27,1 auf 24,1 Millionen Euro; die Marge verringerte sich von 6,4 auf 5,9 Prozent. Der Rohertrag lag bei 162,3 Millionen Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 168,8 Millionen Euro. Das EBITA fiel von 13,4 auf 10,8 Millionen Euro.

Unterschiedlich entwickelten sich die Geschäftsbereiche. In Deutschland sank der Quartalsumsatz leicht auf 273,3 Millionen Euro. Dank strikter Kostensteuerung stieg das EBITDA jedoch um 8,8 Prozent auf 14,5 Millionen Euro; die Marge verbesserte sich auf 5,3 Prozent. Im Segment International gingen sowohl Umsatz als auch Ergebnis zurück: Der Umsatz erreichte 138,7 Millionen Euro, das EBITDA 9,7 Millionen Euro. Die Marge fiel von 9,6 auf 7,0 Prozent.

Als Gründe für die schwächere Umsatzentwicklung nannte Vorstandschef Rüdiger Rath eine verhaltene Nachfrage und längere Entscheidungszyklen bei Kunden. Besonders die Nachfrage nach Hardware bleibe gedämpft. CANCOM wolle sich auf strategische Geschäftsfelder konzentrieren, die operative Leistungsfähigkeit stärken und die Kosten weiter kontrollieren.

Der Vorstand hatte Ende Oktober die Umsatzprognose für 2026 angepasst. Erwartet werden nun Erlöse von 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro. Die Ziele für EBITDA und EBITA bestätigte das Unternehmen: Das EBITDA soll 110 bis 130 Millionen Euro erreichen, das EBITA 55 bis 75 Millionen Euro.

Die DZ Bank bekräftigte nach Vorlage der Zahlen ihre Kaufempfehlung und den fairen Aktienwert von 29 Euro. Das deutsche Geschäft stabilisiere sich operativ durch Kostenmanagement, schrieb Analyst Armin Kremser. Für 2027 stellte er einen Gewinnsprung in Aussicht.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 20,75EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.