Pentixapharm gewinnt Zeit bis 2030 – doch die Finanzierung wird teurer

Der Nettoverlust sank in den ersten drei Quartalen auf 7,7 Millionen Euro, nach 10,4 Millionen Euro im angepassten Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal betrug er 2,5 Millionen Euro, verglichen mit 3,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der operative Cashflow lag bei minus 7,3 Millionen Euro; im Vorjahreszeitraum waren es minus 15,6 Millionen Euro. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 21,9 Millionen Euro.

Pentixapharm hat die ersten neun Monate 2026 mit einem geringeren Verlust als im Vorjahreszeitraum abgeschlossen und seine angepasste Jahresprognose bestätigt. Zugleich verlängert der Berliner Radiopharma-Spezialist die Laufzeit seiner Wandelanleihe mit Eckert & Ziegler bis Ende 2030. Die Änderungen sichern finanziellen Spielraum, verteuern aber die Finanzierung.

Dazu trug die im Juli abgeschlossene Kapitalerhöhung bei: Pentixapharm platzierte gut 11 Millionen neue Aktien zu je 1,85 Euro und erzielte brutto rund 20,4 Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet damit, den Geschäftsbetrieb mit den verfügbaren Mitteln bis ins Jahr 2028 finanzieren zu können. In dieser Einschätzung sind mögliche Einnahmen aus Partnerschaften oder Lizenzierungen nicht berücksichtigt.

Für 2026 erwartet Pentixapharm weiterhin einen Nettoverlust von rund 13 Millionen Euro. Die Prognose war im Oktober von zuvor 21,6 Millionen Euro gesenkt worden. Ausschlaggebend sind unter anderem verschobene PANDA-Studienkosten, geringere Personalaufwendungen und ein nicht zahlungswirksamer Effekt aus der Anpassung von Abschreibungen.

Hintergrund ist eine BaFin-Prüfung des Konzernabschlusses 2024. Die Behörde beanstandete, dass immaterielle Vermögenswerte um 34,7 Millionen Euro und die Kapitalrücklage um 21,6 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen waren. Pentixapharm will keine Rechtsmittel einlegen und hat die bilanziellen Korrekturen umgesetzt. Nach Einschätzung des Vorstands beeinträchtigen sie weder Liquidität noch Geschäftsbetrieb.

Klinisch bleibt die Zulassungsstudie PANDA vorrangig. Sie soll bei rund 325 Erwachsenen mit primärem Aldosteronismus prüfen, ob die PentixaFor-PET/CT die Wahl zwischen Operation und medikamentöser Behandlung unterstützen kann. Der erste Patient soll im ersten Quartal 2027 aufgenommen werden. Mehr als zehn US-Prüfzentren stehen nach Unternehmensangaben vor abschließenden Vertragsverhandlungen.

In der Onkologie bündelt Pentixapharm seine Ressourcen stärker auf akute myeloische Leukämie und multiples Myelom. Die Studie PTT101 zu Lymphomen des zentralen Nervensystems wird beendet; Sicherheits- oder Wirksamkeitsbedenken seien dafür nicht ausschlaggebend gewesen.

Die Wandelanleihe über insgesamt 18,5 Millionen Euro wird von 2027 auf 2030 verlängert. Weitere 13,5 Millionen Euro können bis Mitte 2030 abgerufen werden; bislang wurden 5 Millionen Euro ausgegeben. Dafür steigt der Zinssatz ab 2027 von vier auf sechs Prozent. Der Wandlungspreis bleibt bei 4,50 Euro. Eckert & Ziegler ist alleinige Gläubigerin und gilt als nahestehende Partei.

Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 1,865EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.