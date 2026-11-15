Almonty Industries unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

Das stärkste Argument der optimistischen Community ist die erwartete Versorgungslücke im westlichen Wolframmarkt. Mehrere Beiträge verweisen auf lange Entwicklungszeiten neuer Minen, Engpässe bei der Weiterverarbeitung und den Wunsch nach Lieferungen unabhängig von China. Daraus leiten sie eine günstige Ausgangslage für Almonty ab. Auch die diskutierten Ausbauperspektiven des Projekts Sangdong nähren diese Hoffnung. Die im Forum genannten Fördermengen und Zeitpläne sind allerdings keine durch die bereitgestellten Informationen bestätigten Eckdaten.

Almonty Industries verlor auf Wochensicht 2,7 Prozent – doch im wallstreetONLINE-Forum blieb das Interesse hoch. 97 relevante Beiträge von 47 Nutzern an drei Tagen drehten sich vor allem um die Frage, wie stark eine anhaltende Wolframknappheit außerhalb Chinas dem Unternehmen helfen könnte und was davon bereits im Aktienkurs steckt. Zusätzlichen Gesprächsstoff lieferten Hinweise auf institutionelle Beteiligungen. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 2,1-Fachen des Wochenschnitts.

Anschaulich wird die These durch geteilte Berichte über höhere Materialzuschläge, Vorabkäufe und eingeschränkte Bestellmöglichkeiten bei Werkzeugherstellern. Ein persönlicher Gesprächsbericht stellt zudem die Verfügbarkeit über den Preis. Solche Angaben stützen das Knappheitsszenario der Anleger, belegen aber weder konkrete Verkaufspreise noch künftige Margen Almontys. Entscheidend bleibt, in welchem Umfang das Unternehmen eine angespannte Versorgung tatsächlich in zusätzliche Erträge umsetzen kann.

Eine differenzierte Gegenposition kommt ebenfalls aus dem Forum: Auch bei länger knapper Versorgung könnten die Erwartungen für 2027 und 2028 bereits weitgehend eingepreist sein. Derselbe Beitrag erwartet keine erneute Preisexplosion. Hinweise auf Recycling und zusätzliche Kapazitäten relativieren zudem die Vorstellung einer unbegrenzt zunehmenden Knappheit. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,14 Milliarden US-Dollar; das negative Vorjahres-KGV von minus 20,62 bietet keinen positiven Gewinnmaßstab zur Einordnung dieser Bewertung.

Institutionelle Käufe als Vertrauenssignal?

Mehrfach diskutiert wurden vermeintliche Neueinstiege und Aufstockungen großer Vermögensverwalter. Die Community verweist dazu auf verlinkte Beteiligungsübersichten und wertet sie als Vertrauensbeweis. Die genannten Bestände sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt. Außerdem verraten Beteiligungszahlen allein weder die Einstandskurse noch die Motive der Käufer. Auch die Debatte über den Kassenbestand mahnt zur Genauigkeit: Im Forum musste zwischen kanadischen und US-Dollar unterschieden werden.

Für die kommende Woche richtet sich der Blick auf mögliche weitere Beteiligungsmeldungen, die einzelne Anleger bis zum 16. November erwarten; ein bestätigter Unternehmenstermin liegt dafür nicht vor. Kursseitig bilden das Wochentief bei 7,43 US-Dollar die Unterstützung und das Wochenhoch bei 8,935 US-Dollar den Widerstand. Ob eine Erholung Anschlusskäufe findet, dürfte nach dem erhöhten Handelsvolumen besonders aufmerksam verfolgt werden.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -2,7 % Wochenhoch / Wochentief 8,935$ / 7,43$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 2,14 Mrd.USD

Stand: 15.11.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,935$ und das Wochentief bei 7,43$ die zunächst wichtigsten Marken.