🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    OHB wächst kräftig – doch die Aktie verliert nach Zahlen fast 6 Prozent

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Die Gesamtleistung des Bremer Raumfahrtkonzerns wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 946,5 Millionen Euro. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 912,6 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 23 Prozent auf 99,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 30 Prozent auf 66,9 Millionen Euro.

    Unter dem Strich fiel die Entwicklung jedoch schwächer aus: Das Ergebnis vor Steuern sank um 24 Prozent auf 28,1 Millionen Euro, der Periodengewinn um 22 Prozent auf 19,1 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie ging von 1,20 auf 0,96 Euro zurück. Für das dritte Quartal meldete OHB ein bereinigtes EBITDA von 39,3 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 28,1 Millionen Euro. Letzteres lag nach Einschätzung von JPMorgan sieben Prozent unter dem Analystenkonsens. Auch der bereinigte freie Cashflow blieb demnach hinter den Erwartungen zurück.

    An der Börse überwogen deshalb zunächst die Zweifel. Trotz bestätigter Jahresprognose verlor die OHB-Aktie am Donnerstag zuletzt knapp sechs Prozent und notierte bei 199,20 Euro. Analyst David Perry verwies auf die schwächeren Quartalswerte und erwartet weitere Erläuterungen des Managements. Zugleich betonte er, dass langfristige Raumfahrtprogramme zu deutlichen Schwankungen zwischen einzelnen Quartalen führen können.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die Auftragslage bietet dem Unternehmen eine solide Grundlage für die kommenden Jahre. Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf 3,94 Milliarden Euro, nach 3,12 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Im laufenden Jahr hat OHB nach eigenen Angaben bislang Aufträge im Wert von 2,3 Milliarden Euro realisiert; die Auftragspipeline liegt weiterhin bei rund 20 Milliarden Euro. Besonders wichtig ist der knapp eine Milliarde Euro schwere Auftrag für Entwicklung und Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Kommunikationsprogramm IRIS². Hinzu kommt ein ESA-Auftrag über 554 Millionen Euro für den ersten Satelliten der Erdbeobachtungsmission Sentinel-3 Next Generation Topography, mit einer Option auf ein zweites Exemplar.

    Auch strategisch baut OHB seine Position aus. Erfolgreiche Starts im Rahmen der Mission SeRANIS und der Konstellation IRIDE unterstreichen die Präsenz im wachsenden Markt für Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen. Eine Beteiligung von 25 Prozent an MediaMobil soll zudem die Kompetenzen in der Satellitenkommunikation erweitern.

    Die Bilanzsumme stieg seit Jahresende um rund 20 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 937,2 Millionen Euro; die Eigenkapitalquote erreichte 49,9 Prozent, verglichen mit 27,5 Prozent zum Jahresende 2025.

    Für 2026 hält der Vorstand an seiner Prognose fest: Die Gesamtleistung soll rund 1,4 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 10,5 und 11 Prozent liegen. Mittelfristig strebt OHB mehr als vier Milliarden Euro Gesamtleistung und eine Marge von rund 13 Prozent an.



    OHB

    -8,90 %
    -10,27 %
    +11,38 %
    -31,33 %
    +65,43 %
    +333,87 %
    +353,99 %
    +853,68 %
    +1.769,30 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
    OHB direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 178,2EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    OHB wächst kräftig – doch die Aktie verliert nach Zahlen fast 6 Prozent OHB hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Die Gesamtleistung des Bremer Raumfahrtkonzerns wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 946,5 Millionen Euro. Der Umsatz legte um elf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     