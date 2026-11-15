OHB wächst kräftig – doch die Aktie verliert nach Zahlen fast 6 Prozent

Unter dem Strich fiel die Entwicklung jedoch schwächer aus: Das Ergebnis vor Steuern sank um 24 Prozent auf 28,1 Millionen Euro, der Periodengewinn um 22 Prozent auf 19,1 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie ging von 1,20 auf 0,96 Euro zurück. Für das dritte Quartal meldete OHB ein bereinigtes EBITDA von 39,3 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 28,1 Millionen Euro. Letzteres lag nach Einschätzung von JPMorgan sieben Prozent unter dem Analystenkonsens. Auch der bereinigte freie Cashflow blieb demnach hinter den Erwartungen zurück.

OHB hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Die Gesamtleistung des Bremer Raumfahrtkonzerns wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 946,5 Millionen Euro. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 912,6 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 23 Prozent auf 99,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 30 Prozent auf 66,9 Millionen Euro.

An der Börse überwogen deshalb zunächst die Zweifel. Trotz bestätigter Jahresprognose verlor die OHB-Aktie am Donnerstag zuletzt knapp sechs Prozent und notierte bei 199,20 Euro. Analyst David Perry verwies auf die schwächeren Quartalswerte und erwartet weitere Erläuterungen des Managements. Zugleich betonte er, dass langfristige Raumfahrtprogramme zu deutlichen Schwankungen zwischen einzelnen Quartalen führen können.

Die Auftragslage bietet dem Unternehmen eine solide Grundlage für die kommenden Jahre. Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf 3,94 Milliarden Euro, nach 3,12 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Im laufenden Jahr hat OHB nach eigenen Angaben bislang Aufträge im Wert von 2,3 Milliarden Euro realisiert; die Auftragspipeline liegt weiterhin bei rund 20 Milliarden Euro. Besonders wichtig ist der knapp eine Milliarde Euro schwere Auftrag für Entwicklung und Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Kommunikationsprogramm IRIS². Hinzu kommt ein ESA-Auftrag über 554 Millionen Euro für den ersten Satelliten der Erdbeobachtungsmission Sentinel-3 Next Generation Topography, mit einer Option auf ein zweites Exemplar.

Auch strategisch baut OHB seine Position aus. Erfolgreiche Starts im Rahmen der Mission SeRANIS und der Konstellation IRIDE unterstreichen die Präsenz im wachsenden Markt für Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen. Eine Beteiligung von 25 Prozent an MediaMobil soll zudem die Kompetenzen in der Satellitenkommunikation erweitern.

Die Bilanzsumme stieg seit Jahresende um rund 20 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 937,2 Millionen Euro; die Eigenkapitalquote erreichte 49,9 Prozent, verglichen mit 27,5 Prozent zum Jahresende 2025.

Für 2026 hält der Vorstand an seiner Prognose fest: Die Gesamtleistung soll rund 1,4 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 10,5 und 11 Prozent liegen. Mittelfristig strebt OHB mehr als vier Milliarden Euro Gesamtleistung und eine Marge von rund 13 Prozent an.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 178,2EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.