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    Indus wächst kräftig – doch der Wolframcarbid-Boom dürfte abflauen

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    Indus wächst kräftig – doch der Wolframcarbid-Boom dürfte abflauen
    Foto: INDUS Holding AG

    ### Indus wächst kräftig – Wolframcarbid-Boom dürfte nachlassen

    Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat im dritten Quartal deutlich zugelegt und ihre im Sommer angehobenen Jahresziele bestätigt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Viertel auf 544,3 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) verdoppelte sich nahezu auf 95 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 40,5 Millionen Euro – ein Plus von 22 Prozent. Der starke Zuwachs ist allerdings auch auf außergewöhnliche Marktbedingungen zurückzuführen.

    Über weite Strecken des Jahres 2026 profitierte Indus von einer angespannten weltweiten Versorgung mit Wolframcarbid. Chinesische Exportbeschränkungen hatten das Angebot des besonders harten und verschleißfesten Materials verknappt. Es wird unter anderem für Schneidwerkzeuge und Bohrer benötigt. Im Segment Materials Solutions ist auch der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek angesiedelt. Das Unternehmen produziert Verschleißwerkzeuge und Schutzlösungen, etwa für Straßenbau, Bergbau, Spezialtiefbau und Agrartechnik. Die höhere Nachfrage und die Marktlage trugen zu den kräftigen Ergebnissen der vergangenen Quartale bei.

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    Das Umfeld verändert sich jedoch bereits. In China ist der Preis für Wolframcarbid deutlich gesunken, während er sich in Europa bislang stabil hält. Nach Einschätzung von Indus warten Kunden angesichts der erwarteten Preisrückgänge mit Bestellungen ab. Für das vierte Quartal rechnet der Konzern deshalb bei der betroffenen Beteiligung mit einer deutlichen Abschwächung gegenüber dem außergewöhnlich hohen Niveau des zweiten und dritten Quartals. Der Rückgang ist in der Prognose nach Unternehmensangaben bereits berücksichtigt.

    Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Indus weiterhin einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebita soll 220 bis 260 Millionen Euro erreichen; daraus ergäbe sich eine operative Marge von 11 bis 13 Prozent. Unterstützung bietet die Entwicklung beim Auftragseingang: In den ersten neun Monaten erhöhte er sich im Jahresvergleich um knapp 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Die bestätigte Prognose signalisiert damit, dass der Vorstand trotz der erwarteten Normalisierung im Wolframcarbid-Geschäft an seinen Zielen festhält.

    An der Börse überwog am Donnerstag zunächst die Vorsicht. Die Indus-Aktie verlor am Vormittag 4,7 Prozent und notierte bei 34,80 Euro. Damit setzte sich die Konsolidierung fort: Seit dem Ende September erreichten Jahreshoch von 42,70 Euro hatte der Kurs nachgegeben und sich zuletzt im Bereich von 35 bis 36 Euro stabilisiert. Für das laufende Jahr lag das Papier trotz des Rückgangs weiterhin gut 23 Prozent im Plus. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, wie stark die erwartete Abkühlung bei Wolframcarbid die Ergebnisse im Schlussquartal belastet – und ob die übrigen Beteiligungen die Dynamik bei Umsatz und Auftragseingang aufrechterhalten.



    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 34,45EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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