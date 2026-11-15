Nvidia-Zahlen, EZB-Protokoll und US-Inflation: Diese Termine zählen

Zum Auftakt veröffentlichen unter anderem Richemont, Generali, AMS Osram und Bechtle Geschäftszahlen. Zugleich stehen Verbraucher- und Erzeugerpreise aus mehreren europäischen Ländern an. Für die Eurozone werden die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal, Handelsbilanz und Beschäftigungsdaten erwartet. Auch US-Erzeugerpreise sowie der Ölmarktbericht der Internationalen Energieagentur könnten Beachtung finden.

Der Wirtschafts- und Finanzkalender vom 13. bis 26. November ist dicht gefüllt. Im Mittelpunkt stehen die Quartals- und Halbjahresberichte internationaler Unternehmen sowie neue Daten zur Konjunktur, zu Preisen und zum Arbeitsmarkt. Für Anleger dürften besonders die US-Konjunktursignale, die Geschäftsklimaindizes in Europa und die Unternehmenszahlen großer Technologiekonzerne wichtig sein.

In der Woche ab dem 16. November richtet sich der Blick auf wichtige Daten aus Japan und China, darunter vorläufige BIP-Zahlen sowie Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion. In Deutschland veröffentlicht das ZEW seine Konjunkturerwartungen. Aus den USA kommen unter anderem Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Daten zum Wohnungsmarkt. Auf Unternehmensseite folgen Ergebnisse von Springer Nature, Alstom, Bertelsmann, Home Depot und Disney. Besonders im Fokus steht am 17. November der Quartalsbericht des Chipkonzerns Nvidia.

Am 18. November legt die EZB ihren Finanzstabilitätsbericht vor; außerdem wird das Protokoll der US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Tags darauf stehen unter anderem Zahlen von Walmart und Sage sowie der Monatsbericht der Bundesbank an. EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht am 20. November beim Frankfurter European Banking Congress. Parallel liefern Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsätze und Geschäftsklimaindikatoren Hinweise auf die wirtschaftliche Lage.

In der folgenden Woche bilden die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen den Auftakt. Sie erscheinen am 23. November für Deutschland, die Eurozone, Frankreich, Großbritannien und die USA. Am Dienstag folgt der Ifo-Geschäftsklimaindex. BASF veranstaltet einen zweitägigen Kapitalmarkttag; auch HP und Dell legen Zahlen vor. Am 25. November werden die zweite BIP-Schätzung für Deutschland und wichtige US-Daten zu Einkommen, Ausgaben und Inflation veröffentlicht. Dazu zählen der PCE-Preisindex und die zweite Schätzung des US-Wirtschaftswachstums.

Zum Abschluss am 26. November stehen in Deutschland das DIW-Konjunkturbarometer und das GfK-Verbrauchervertrauen an. Rheinmetall hält einen Kapitalmarkttag ab; in Berlin treffen sich Vertreter der Chemie- und Pharmabranche. Deutsche Bank und Dekabank präsentieren ihre Kapitalmarkt- und Konjunkturausblicke für 2027. Ein EU-Sondergipfel befasst sich mit der langfristigen Finanzplanung und der Unterstützung der Ukraine. Wegen eines Feiertags bleiben die US-Börsen geschlossen.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 589,6PKT auf Ariva Indikation (13. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.