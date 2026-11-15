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    Aumann kürzt Umsatzziel – und überrascht mit höherer Margenprognose

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    Aumann kürzt Umsatzziel – und überrascht mit höherer Margenprognose
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    ### Aumann senkt Umsatzziel, hebt Margenprognose an

    Der Automatisierungsspezialist Aumann hat in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz deutlich verfehlt, zugleich aber eine vergleichsweise hohe Profitabilität gehalten. Die Erlöse sanken gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 34 Prozent auf 104,4 Millionen Euro. Das EBITDA ging von 18,3 auf 10,7 Millionen Euro zurück; die Marge verringerte sich von 11,6 auf 10,2 Prozent. Trotz des schwächeren Geschäfts blieb sie damit im zweistelligen Bereich. Die Zahlen spiegeln vor allem die Investitionszurückhaltung der Automobilindustrie wider.

    Besonders stark traf es das Segment E-mobility: Der Umsatz brach um 52,6 Prozent auf 61,2 Millionen Euro ein. Auch der Auftragseingang fiel deutlich, von 82,9 auf 39 Millionen Euro. Aumann sieht jedoch Anzeichen für eine mögliche Nachfragebelebung. Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos stiegen in den ersten neun Monaten laut Unternehmen um zwölf Prozent, in Europa sogar um 42 Prozent. Dies wirke sich zunehmend positiv auf die Vertriebspipeline aus.

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    Anders entwickelt sich Next Automation. Das Geschäft mit Automatisierungslösungen für Märkte wie Clean Tech, Luftfahrt und Life Sciences steigerte seinen Umsatz um 50,9 Prozent auf 43,2 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte um 93,2 Prozent auf 56,9 Millionen Euro zu. Damit entfiel bereits mehr als die Hälfte des Konzernauftragsbestands von insgesamt 101,6 Millionen Euro auf dieses Segment. Im Vorjahreszeitraum hatte der Bestand noch 135,8 Millionen Euro betragen.

    Auch im dritten Quartal blieb Next Automation auf Wachstumskurs. Nach Einschätzung des Analysehauses Montega verdoppelte sich der Segmentumsatz auf 20 Millionen Euro; das entsprach rund 59 Prozent der Konzernumsätze im Quartal. Aumann setzte insgesamt 33,8 Millionen Euro um, ein Rückgang um 31,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA lag bei 3,3 Millionen Euro und damit über der Montega-Schätzung von 2,7 Millionen Euro. Die Marge erreichte 9,8 Prozent, nach 13,9 Prozent ein Jahr zuvor.

    Wegen des bislang schwächeren Auftragseingangs konkretisierte Aumann seine Jahresprognose: Der Umsatz soll 2026 nun 140 bis 160 Millionen Euro erreichen, nachdem zuvor rund 160 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden waren. Zugleich hob das Unternehmen die erwartete EBITDA-Marge von sechs bis acht auf acht bis zehn Prozent an. Montega hatte mit 151,2 Millionen Euro Umsatz und 8,8 Prozent Marge bereits innerhalb dieser Spanne kalkuliert. Die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung und nennen ein Kursziel von 21 Euro.

    Finanziell bleibt Aumann solide aufgestellt. Nach Aktienrückkauf und Dividendenzahlung verfügte der Konzern Ende September über 112,7 Millionen Euro liquide Mittel. Die Nettoliquidität betrug 109,4 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote 67,7 Prozent. Das verschafft dem Unternehmen Spielraum für strategische Investitionen und mögliche Zukäufe.



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    Die Aumann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 12,90EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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