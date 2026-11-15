Stromsteuer-Streit eskaliert: Günther fordert Entlastung für alle

Für eine Absenkung auf das europäische Mindestmaß wären nach den vorliegenden Angaben rund 5,4 Milliarden Euro erforderlich. Union und SPD könnten die Summe theoretisch noch bei der anstehenden Haushaltsbereinigung gegenfinanzieren. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen fanden bei ihren Haushaltsverhandlungen am Mittwoch allerdings keine Einigung. Die Entscheidung rückt damit in den Koalitionsausschuss am Dienstag.

Der Streit um eine allgemeine Senkung der Stromsteuer spitzt sich zu. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert die Bundesregierung auf, die Abgabe für Unternehmen und private Haushalte zu senken. „Strom muss für alle dauerhaft bezahlbarer werden“, sagte er. Die Länder hätten sich gemeinsam für die Entlastung ausgesprochen und hielten daran fest. Die schwarz-rote Koalition konnte sich bislang jedoch nicht auf eine Finanzierung einigen.

Rückendeckung erhält Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) von sozialdemokratischen Landespolitikern – obwohl die Länder im Oktober eine rasche Senkung gefordert hatten. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte, er hätte die Entlastung befürwortet, dafür hätte es aber eine „seriöse Gegenfinanzierung“ gebraucht. Denkbar seien etwa eine Plastik-, Zucker- oder Übergewinnsteuer. Ohne Ausgleich sei die Maßnahme nicht bezahlbar. Ähnlich äußerte sich Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel.

Für wichtige Industriebranchen ist die Stromsteuer bereits gesenkt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte eine Ausweitung auf alle Unternehmen und Privathaushalte zugesagt; die Union drängt auf die Umsetzung. In ihrem Beschluss vom 22. Oktober hatten die Regierungschefinnen und -chefs der Länder auf weiterhin hohe Energiepreise verwiesen und die Bundesregierung aufgefordert, finanzielle Spielräume für eine allgemeine Senkung zu nutzen.

In der CDU wächst der Ärger über die ausbleibende Einigung. Der Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak verwies auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag und forderte, das Versprechen einzuhalten. Einsparungen beim Staat oder der Abbau bestimmter Subventionen könnten nach seiner Auffassung Spielraum schaffen. Eine mögliche Gegenfinanzierung über den Verzicht auf die geplante Ausweitung der Mütterrente lehnte er jedoch ab: Auch diese sei vereinbart.

Günther begrüßte zugleich die geplante Zuckersteuer. Sie solle Getränkehersteller dazu bewegen, den Zuckergehalt zu senken und so insbesondere Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Den späteren Start der Abgabe wertete er als Vorteil, weil Unternehmen dadurch mehr Zeit für die Umstellung erhielten. Bei der geplanten Alkoholbesteuerung vermisst er dagegen eine klare gesundheitspolitische Linie. Wenn manche Produkte stärker belastet würden, Schaumwein aber ausgenommen bleibe, sei der gesundheitliche Nutzen schwer nachvollziehbar. Zudem treffe die zusätzliche Belastung auch kleinere Unternehmen. Für ihn müsse bei solchen Abgaben die gesundheitliche Wirkung im Mittelpunkt stehen.

Zucker wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 0,185USD auf Ariva Indikation (13. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.