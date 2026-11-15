Fabasoft wächst kräftig – doch die starke Marge dürfte nicht bleiben

Die EBIT-Marge verbesserte sich von 16,8 auf 21,3 Prozent. Fabasoft führt die Entwicklung unter anderem auf eine disziplinierte Kosten- und Investitionssteuerung zurück. Die Personalaufwendungen nahmen um 6,9 Prozent zu und damit deutlich langsamer als der Umsatz. Ende September beschäftigte der Konzern 493 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vier weniger als ein Jahr zuvor.

Fabasoft hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der auf Software für dokumentenintensive Geschäftsprozesse spezialisierte Konzern aus Linz erzielte von April bis September Erlöse von 51,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch stärker legten die Ergebnisse zu: Das EBITDA stieg um knapp 35 Prozent auf 15,0 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) um rund 50 Prozent auf 10,9 Millionen Euro.

Die Zahlen enthalten allerdings einen wichtigen Vorbehalt: Das Unternehmen spricht selbst von einer vorübergehenden Stärke des EBIT. Marketingaktivitäten, Personalaufbau und Investitionen hätten sich zeitlich verzögert. Zugleich treibt Fabasoft nach eigenen Angaben den Ausbau seiner Cloud-Plattform Fabasphere voran. Eine breit angelegte Marketing- und Awareness-Kampagne startete im September. Damit ist zu erwarten, dass Aufwendungen für Wachstum und Marktbearbeitung künftig stärker zu Buche schlagen könnten. Die hohe Marge des ersten Halbjahres sollte daher nicht ohne Weiteres fortgeschrieben werden.

Operativ gewinnt das wiederkehrende Geschäft an Gewicht. Die Recurring-Umsätze erhöhten sich um 19,4 Prozent auf 31,2 Millionen Euro. Ihr Anteil am Gesamtumsatz stieg auf 60,6 Prozent, nach 59,8 Prozent im Vorjahr. Ein größerer Anteil regelmäßiger Erlöse kann die Planbarkeit des Geschäfts verbessern und ist bei Softwareunternehmen ein wichtiger Indikator für die Qualität des Wachstums.

Auch der operative Cashflow entwickelte sich deutlich besser: Er erreichte 7,0 Millionen Euro, verglichen mit 0,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die liquiden Mittel lagen zum 30. September bei 35,8 Millionen Euro. Damit waren sie niedriger als zum Geschäftsjahresende im März, als Fabasoft 41,8 Millionen Euro ausgewiesen hatte.

Insgesamt weist der Zwischenbericht auf ein dynamisches Wachstum und eine robuste operative Entwicklung hin. Die anstehenden Investitionen dürften jedoch die kurzfristige Ergebnisentwicklung beeinflussen. Dass die Zahlen am Markt nicht stärker honoriert wurden, mag angesichts der Zuwächse überraschen. Ob die Aktie tatsächlich günstig bewertet ist, lässt sich aus den Halbjahreszahlen allein allerdings nicht beurteilen: Dafür wären unter anderem Aktienkurs, Bewertung und die Erwartungen an das künftige Wachstum einzubeziehen.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 16,50EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.