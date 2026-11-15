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    Eurobattery Minerals: Aktionäre fordern Umbau und Sonderprüfung

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    ### Eurobattery Minerals vor außerordentlicher Hauptversammlung

    Eurobattery Minerals bereitet eine außerordentliche Hauptversammlung vor. Im Mittelpunkt stehen mögliche Änderungen im Verwaltungsrat und die Bestellung eines neuen Wirtschaftsprüfers. Zudem haben fünf Aktionäre beantragt, weitere Punkte auf die Tagesordnung zu setzen. Ihre Anträge betreffen Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie die Bestellung eines Sonderprüfers nach schwedischem Aktienrecht.

    Das Unternehmen prüft die Eingaben. Soweit gesetzlich erforderlich, sollen die beantragten Punkte in die Einberufung aufgenommen werden. Die vollständigen Anträge will Eurobattery Minerals zusammen mit der Einladung gesondert veröffentlichen. Einen Termin für die Versammlung und eine endgültige Tagesordnung hat das Unternehmen bislang nicht genannt. Beides werde bekanntgegeben, sobald die Angaben bestätigt seien.

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    Parallel dazu hat Eurobattery Minerals Ilari Kinnunen als interimistischen operativen Berater verpflichtet. Kinnunen leitet die hundertprozentige Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy und verantwortet seit 2023 die Entwicklung des Hautalampi-Batteriemineralprojekts. In der Übergangsphase soll er das Unternehmen beim laufenden Geschäft und bei der internen Koordination unterstützen. Zu seinen ersten Aufgaben zählen die Unterstützung des Kernteams, eine Bestandsaufnahme der operativen Lage und die Ausarbeitung eines konkreten Aktionsplans.

    Das Unternehmen betont, Kinnunens Tätigkeit sei beratend und bedeute keine Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden. Entscheidungen, für die die Zustimmung des Verwaltungsrats nötig ist, bleiben demnach den formellen Governance- und Beschlussverfahren vorbehalten. Kinnunen erklärte, er wolle das Team unterstützen, die Projektarbeit voranbringen und an einem klaren Fahrplan für die nächsten Schritte mitwirken.

    Die Mitteilungen deuten auf eine Phase organisatorischer Neuaufstellung hin, machen aber keine näheren Angaben zu den Hintergründen oder zum Zeitplan. Eurobattery Minerals will den Markt nach eigenen Angaben über wesentliche Entwicklungen informieren und die geltenden Offenlegungspflichten einhalten. Ob und in welcher Form die von den Aktionären verlangten Beschlüsse zur Abstimmung kommen, hängt unter anderem von der Prüfung der Anträge und der endgültigen Einberufung ab.

    Eurobattery Minerals ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, dessen Aktien am Nordic Growth Market in Schweden und an der Börse Stuttgart notiert sind. Das Unternehmen entwickelt nach eigenen Angaben Bergbauprojekte in Europa und will kritische Rohstoffe verantwortungsvoll erschließen. Als strategisches Ziel nennt es, Europas Versorgungssicherheit und Selbstversorgung mit Mineralien zu stärken. Ein Schwerpunkt ist das Hautalampi-Projekt in Finnland, das von FinnCobalt vorangetrieben wird. Finanzielle Kennzahlen, konkrete Produktionsziele oder neue Projektentscheidungen enthielten die beiden Mitteilungen nicht.

    Damit stehen zunächst Governance-Fragen und die operative Stabilisierung im Vordergrund. Die außerordentliche Hauptversammlung soll die Möglichkeit bieten, über die personelle Besetzung des Verwaltungsrats und den Prüfer zu entscheiden. Die Aktionärsanträge könnten die Tagesordnung zusätzlich erweitern. Bis zur Veröffentlichung der Einladung bleiben jedoch sowohl die konkreten Wahlvorschläge als auch der Umfang einer möglichen Sonderprüfung offen.



    Eurobattery Minerals

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    ISIN:SE0012481570WKN:A2PG12
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    Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,75 % und einem Kurs von 0,016EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.




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