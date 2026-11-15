Brenntag plant Ebitda-Sprung um 450 Millionen Euro und Milliarden-Zukäufe

Mittelfristig strebt Brenntag eine operative Marge, gemessen am Verhältnis von Ebitda zum Umsatz, von rund zehn Prozent an. Beim organischen Umsatzwachstum will der Konzern die weltweite Chemieproduktion, gewichtet nach seiner regionalen Präsenz, um einen Prozentpunkt übertreffen. Einschließlich Übernahmen soll der Abstand zwei bis drei Prozentpunkte betragen. Zudem setzt sich das Management eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von mehr als zwölf Prozent zum Ziel.

Der Chemikalienhändler Brenntag richtet seine Strategie für die kommenden fünf Jahre neu aus. Der Dax-Konzern will sein weltweites Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette weiterentwickeln, zugleich aber die Verantwortung in den Regionen verankern. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag bei einem Investorentag an. Effizienterer Einkauf, eine Optimierung des Netzwerks und weitere Einsparungen sollen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um insgesamt rund 450 Millionen Euro verbessern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vorgaben verbinden Kostendisziplin mit Wachstum. Brenntag will die eigene Infrastruktur effizienter nutzen und seine Beschaffung verbessern, zugleich aber stärker wachsen als der zugrunde liegende Markt. Die geplante Umgestaltung soll die globale Koordination erhöhen, ohne die regionale Verantwortung aufzugeben. Wie schnell die Maßnahmen greifen und welchen Beitrag die einzelnen Hebel leisten sollen, wurde in der Mitteilung nicht näher beziffert.

Konzernchef Jens Birgersson verwies auf die Größe und Reichweite des Unternehmens. Die Chemikalien-Distribution sei ein attraktives Geschäft, Brenntag verfüge über eine besonders breite Plattform. Nach eigenen Angaben beliefert der Konzern mehr als 160.000 Kunden mit über 20.000 Produkten von mehr als 10.000 Lieferanten. Die Kombination aus Kundenbasis, Produktangebot und Lieferantennetzwerk soll die Grundlage für weiteres Wachstum bilden.

Auch Akquisitionen bleiben Teil der Strategie. Der Markt für die Distribution von Chemikalien ist nach Unternehmensangaben weltweit stark zersplittert: Mehr als 30.000 Distributoren sind in diesem Geschäft tätig. Brenntag sieht daher weiterhin Möglichkeiten, durch Zukäufe seine Position auszubauen. Mittelfristig will der Konzern insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro für Übernahmen einsetzen. Damit soll zusätzliches Wachstum entstehen, das über die Entwicklung aus eigener Kraft hinausgeht.

Die neuen Ziele geben Investoren einen Rahmen für die operative Entwicklung der nächsten Jahre. Entscheidend wird sein, ob Brenntag die angekündigten Einsparungen realisiert und gleichzeitig das angestrebte Wachstum erreicht, ohne die Kapitalrendite zu belasten. Am Donnerstagvormittag legte die Aktie um 0,8 Prozent auf 59,88 Euro zu. Die Kursreaktion fiel damit zunächst moderat aus. Die Mitteilung enthält ambitionierte Vorgaben, deren Erfüllung von einer konsequenten Umsetzung der Netzwerk- und Effizienzmaßnahmen sowie von geeigneten Übernahmegelegenheiten abhängen dürfte. Für den Konzern bleibt die Herausforderung, globale Steuerung, regionale Kundennähe und profitable Expansion miteinander zu verbinden.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 58,72EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.