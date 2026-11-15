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    Bechtle hebt EBT-Prognose erneut an – Auftragsbestand auf Rekordhoch

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    Bechtle hebt EBT-Prognose erneut an – Auftragsbestand auf Rekordhoch
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    ### Bechtle hebt Jahresprognose erneut an – Rekordauftragsbestand stützt Wachstum

    Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 erneut angehoben. Das Geschäftsvolumen wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 6,1 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich um 13,9 Prozent auf 91,7 Millionen Euro.

    Der Auftragsbestand erreichte zum Quartalsende mit 3,6 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Auch zu Beginn des vierten Quartals habe sich die Wachstumsdynamik fortgesetzt, teilte das Unternehmen aus Neckarsulm mit. Vorstandschef Thomas Olemotz verwies auf die breite europäische Aufstellung und die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Zudem zahlten sich Maßnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz aus.

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    Besonders stark entwickelte sich das Geschäftsvolumen in Deutschland: Es erhöhte sich um 20,8 Prozent. Auch Benelux und das Segment Sonstiges Europa verzeichneten zweistellige Zuwächse. In Frankreich fiel das Plus mit 4,7 Prozent vergleichsweise moderat aus. Insgesamt legte das Geschäftsvolumen organisch um 17,5 Prozent zu; beim Umsatz betrug das organische Wachstum 4,6 Prozent.

    Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr steigerte Bechtle das EBT deutlich. Die EBT-Marge gemessen am Geschäftsvolumen lag mit 3,8 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert von 3,9 Prozent. Bezogen auf den Umsatz erhöhte sie sich dagegen von 5,1 auf 5,4 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern für die Aktionäre stieg um 10,6 Prozent auf 63,6 Millionen Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie nahm von 45 auf 50 Cent zu.

    Der operative Cashflow blieb mit minus 29,5 Millionen Euro negativ, verbesserte sich aber deutlich gegenüber dem zweiten Quartal, als ein Minus von 112,5 Millionen Euro angefallen war. Bechtle führte die Belastung auf den höheren Bedarf an Betriebskapital zurück. Vor allem für umfangreiche Projekte habe der Konzern seine Lagerbestände aufgestockt. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem deutlich positiven operativen Cashflow.

    Für 2026 erwartet Bechtle nun ein EBT-Wachstum von mehr als zehn Prozent. Zuvor hatte die Spanne bei fünf bis zehn Prozent gelegen. Die Prognose für das Geschäftsvolumen von mehr als zehn Prozent und für den Umsatz von fünf bis zehn Prozent blieb unverändert. Die EBT-Marge im Verhältnis zum Geschäftsvolumen soll leicht unter dem Vorjahreswert liegen.

    JPMorgan beließ die Aktie nach Vorlage der Zahlen auf „Neutral“ und bestätigte das Kursziel von 38 Euro. Analyst Joseph George zufolge entsprachen die endgültigen Ergebnisse den zuvor veröffentlichten Eckdaten. Die Nachfrage sei weiterhin hoch, hohe Lagerbestände belasteten jedoch den freien Cashflow.



    Bechtle

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    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 34,04EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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