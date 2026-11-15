Aareal Bank: Diese fünf Berichtstermine sollten Anleger 2027 kennen

Den Auftakt macht am 25. März 2027 die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts der Aareal Bank AG. Am selben Tag soll auch der Konzern-Jahresfinanzbericht erscheinen. Beide Dokumente werden auf Deutsch und Englisch bereitgestellt. Die deutschsprachigen Fassungen sind im Investorenportal der Bank unter „Veröffentlichungen“ und „Finanzberichte“ vorgesehen. Für die englischen Berichte verweist das Institut auf den entsprechenden Bereich des englischsprachigen Investorenportals.

Die Aareal Bank AG hat am 12. November 2026 die Veröffentlichungstermine ihrer Finanzberichte für das kommende Jahr bekanntgegeben. Die Vorabmeldungen über den EQS News-Service betreffen sowohl die gesetzlich vorgeschriebenen Jahres- und Halbjahresberichte als auch zwei unterjährige Zwischenmitteilungen. Finanzielle Ergebnisse oder Prognosen enthält die Mitteilung nicht; sie dient ausschließlich der Ankündigung von Berichtstypen, Terminen und Bezugsquellen.

Am 5. Mai 2027 folgt eine Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres. Auch diese Information soll zeitgleich auf Deutsch und Englisch veröffentlicht werden. Der nächste umfangreichere Bericht ist für den 5. August 2027 angesetzt: Dann plant die Bank, ihren Konzern-Finanzbericht für das Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal vorzulegen. Die Veröffentlichung ist ebenfalls in beiden Sprachen vorgesehen und soll über die jeweiligen Finanzberichtsseiten des Unternehmens abrufbar sein.

Eine weitere Quartals- oder Zwischenmitteilung, diesmal für das zweite Halbjahr, ist für den 4. November 2027 angekündigt. Auch für diesen Termin sind deutsche und englische Fassungen eingeplant. Damit umfasst der veröffentlichte Zeitplan insgesamt fünf Berichtstermine: zwei Jahresberichte im März, eine Zwischenmitteilung im Mai, den Halbjahres- beziehungsweise Q2-Konzernbericht im August und eine weitere Zwischenmitteilung im November.

Die Meldungen erfolgen gemäß den Vorschriften der §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie schaffen für Anleger und andere Marktteilnehmer frühzeitig Klarheit darüber, wann wesentliche Unternehmensinformationen zu erwarten sind. Aus den Ankündigungen selbst lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung, Ertragslage, Kapitalausstattung oder Erwartungen der Aareal Bank ziehen. Angaben zu Kennzahlen, strategischen Zielen oder konkreten Inhalten der künftigen Berichte macht das Unternehmen nicht.

Für Investoren ist vor allem der Veröffentlichungskalender relevant: Nach den Jahresberichten im März stehen im Mai und November unterjährige Mitteilungen an, während der Halbjahresbericht im August eine ausführlichere Zwischenbilanz liefern soll. Sämtliche Dokumente sollen über die Online-Investorenportale der Wiesbadener Bank zugänglich sein. Die beiden EQS-Mitteilungen wurden am 12. November 2026 jeweils kurz nach 11.40 Uhr veröffentlicht.

Aareal Bank 9,875 % wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 101,9USD auf Stuttgart (13. November 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.