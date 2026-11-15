Insektenfett für Flugtreibstoff? REPLOID prüft neue SAF-Quelle

Der Ansatz knüpft an REPLOIDs bestehendes Geschäftsmodell an. In modularen ReFarmUnits verwerten Insektenlarven organische Reststoffe aus der Lebensmittelwirtschaft. Die Larven und Nebenprodukte werden unter anderem als Futtermittel beziehungsweise Dünger vermarktet. Das dabei gewonnene Insektenfett soll nun auf weitere Anwendungen geprüft werden. Nach Unternehmensangaben könnten so regionale Abfälle in einen zusätzlichen Rohstoff für die Energie- und Chemieindustrie umgewandelt werden.

Die REPLOID Group untersucht, ob Fett aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege künftig als Rohstoff für nachhaltigen Flugtreibstoff und Biodiesel dienen kann. Für die SAF-Forschung erhält das österreichische Unternehmen eine Förderung der Forschungsförderungsgesellschaft FFG im sechsstelligen Euro-Bereich. Ob sich das Verfahren technisch und wirtschaftlich eignet, ist noch offen: Die beiden Mitteilungen beschreiben Prüfvorhaben, keine bereits etablierte Kraftstoffproduktion.

Besonders groß ist der potenzielle Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Die EU schreibt für Flüge von ihren Flughäfen einen SAF-Anteil von mindestens zwei Prozent seit 2025 vor. Bis 2030 steigt die Vorgabe auf sechs Prozent, bis 2035 auf 20 und bis 2050 auf 70 Prozent. Weltweit werden 2026 laut Mitteilung rund 2,4 Millionen Tonnen SAF produziert – etwa 0,8 Prozent des Kerosinbedarfs. Für ein klimaneutrales Luftfahrtziel bis 2050 wären demnach jährlich rund 500 Millionen Tonnen nötig.

Der Engpass liegt nach Darstellung von REPLOID vor allem bei den Ausgangsstoffen. Rund 80 Prozent des SAF würden derzeit aus Altspeiseöl hergestellt, dessen Verfügbarkeit begrenzt sei. Zugleich stammten etwa 85 Prozent der Rohstoffe für in Europa eingesetztes SAF von außerhalb der EU, überwiegend aus China. Eine heimische Quelle könnte Importabhängigkeit und damit verbundene Kosten, Emissionen und geopolitische Risiken verringern. Ob Insektenfett in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Kosten verfügbar wäre, bleibt jedoch zu klären.

Zusätzlich prüft REPLOID die Nutzung des Fetts für Biodiesel, etwa für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. In Österreich ist reiner Biodiesel (B100/FAME) unter Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien von der Mineralölsteuer befreit. Das könnte laut Unternehmen Einsparungen für Nutzer ermöglichen; die Steuerbefreiung gilt allerdings nicht ausschließlich für die Landwirtschaft. Die Mitteilung beziffert das mögliche Potenzial nicht genau. Für schwefelarmen Diesel mit mindestens 6,6 Prozent biogenem Anteil nennt sie eine Mineralölsteuer von 39,7 Cent je Liter netto.

REPLOID, 2020 gegründet und an der Wiener Börse notiert, beschäftigt laut eigenen Angaben mehr als 200 Menschen. Die Forschung könnte das Kreislaufmodell des Unternehmens erweitern. Entscheidend werden technische Ausbeute, Nachhaltigkeitsnachweis, Skalierbarkeit und Kosten sein. Bis dahin ist Insektenfett eine mögliche, noch nicht nachgewiesene Ergänzung zu bestehenden Biokraftstoff-Rohstoffen.

Die REPLOID Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 1.460EUR auf Wien (13. November 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.