Viscom mit Auftragsboom: Ergebnis nach neun Monaten weiter im Minus

Auch der Umsatz legte zu: Mit 59,6 Millionen Euro übertraf Viscom den Vergleichswert um fünf Prozent. Nach einem schwachen Jahresauftakt verbesserte sich das operative Geschäft im zweiten und dritten Quartal. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen ein positives EBIT von 1,6 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 1,8 Millionen Euro angefallen war. Für die ersten neun Monate blieb das operative Ergebnis dennoch mit 969.000 Euro negativ. Damit verbesserte es sich gegenüber dem Vorjahresminus von 1,8 Millionen Euro; die EBIT-Marge stieg von minus 3,1 auf minus 1,6 Prozent.

Der Inspektionssystemhersteller Viscom setzt seine Erholung fort. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 42,4 Prozent auf 90,0 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag Ende September mit 49,6 Millionen Euro sogar 88 Prozent über dem Vorjahreswert. Zwei Großaufträge für Inline-CT-Inspektion, vor allem zur Prüfung von Batteriezellen, gaben dem Geschäft zusätzlichen Schub. Der überwiegende Teil dieser Aufträge soll 2027 in Umsatz münden.

Unter dem Strich weitete sich der Periodenverlust auf 2,8 Millionen Euro aus, nach 2,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie sank von minus 0,25 auf minus 0,31 Euro. Der operative Cashflow drehte dagegen deutlich ins Plus: Er erreichte 7,4 Millionen Euro, verglichen mit einem Mittelabfluss von 2,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Finanzmittelbestand belief sich Ende September auf 5,0 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei 47,3 Prozent, nach 48,6 Prozent zum Jahresende 2025.

Regional verlief die Entwicklung unterschiedlich. In Europa, Viscoms größtem Markt, sank der Umsatz leicht auf 30,3 Millionen Euro; das Segment blieb mit einem EBIT-Verlust von 2,9 Millionen Euro belastet. Amerika steigerte den Umsatz auf 9,2 Millionen Euro und kehrte mit 848.000 Euro EBIT in die Gewinnzone zurück. Asien erzielte 20,1 Millionen Euro Umsatz und ein EBIT von 714.000 Euro. Wachstumsimpulse sieht Viscom unter anderem bei Inspektionslösungen für KI-Hardware, Rechenzentren, Batteriezellen und Advanced Packaging.

Trotz geopolitischer und handelspolitischer Unsicherheiten bestätigt der Vorstand die Jahresprognose. Nach einer erneuten Anhebung erwartet Viscom 2026 einen Auftragseingang von 100 bis 110 Millionen Euro. Der Umsatz soll 80 bis 90 Millionen Euro erreichen, die EBIT-Marge zwei bis fünf Prozent. Daraus ergibt sich ein erwartetes EBIT von 1,6 bis 4,5 Millionen Euro. Die starke Auftragslage stützt damit vor allem die Perspektive für 2027. Weitere Finanzberichte sind für den 24. März, 12. Mai, 11. August und 10. November 2027 angekündigt.

Die Viscom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 6,22EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.