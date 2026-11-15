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    118,4 Prozent Plus: Darum kennt die Singulus Technologies-Aktie gerade kein Halten

    Die Bullen drehen auf

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    Die Singulus Technologies-Aktie gewann in dieser Woche 118,4 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Die Bullen drehen auf - 118,4 Prozent Plus: Darum kennt die Singulus Technologies-Aktie gerade kein Halten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Mit einem Wochenplus von 118,4 Prozent hat die Singulus-Technologies-Aktie die Diskussion auf wallstreetONLINE angeheizt. Zwischen dem Wochentief bei 10,60 Euro und dem Hoch bei 28,50 Euro lag eine außergewöhnlich große Handelsspanne. Im Zentrum stand die Frage, ob die mit SpaceX verbundene Auftragsfantasie eine nachhaltige Neubewertung rechtfertigt oder der Kurs den geschäftlichen Fortschritten bereits vorauseilt. Singulus hatte Ende März eine langfristige Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen gemeldet, dessen Namen das Unternehmen nicht nannte.

    Folgeaufträge als Fundament oder bloße Hoffnung?

    Das stärkste Argument der optimistischen Community ist nicht der bisherige Kursanstieg, sondern die Aussicht auf weiteres Geschäft. Mehrere Beiträge verweisen auf einen ihrer Darstellung nach rund 60 Millionen Euro schweren Auftrag und erwarten zusätzliche Bestellungen. Dahinter steht eine nachvollziehbare Überlegung: Wer Zeit und technisches Know-how in ein gemeinsames Projekt investiert, könnte bei dessen Ausbau erneut zum Zuge kommen. Ein Folgeauftrag lässt sich daraus allerdings nicht ableiten; auch das im Forum genannte Auftragsvolumen ist durch die bereitgestellten geprüften Angaben nicht bestätigt.

    Als weiteren Pluspunkt nennen Anleger die Größenordnung des Unternehmens. Die geprüfte Marktkapitalisierung beträgt 201,06 Millionen Euro. Gemessen an einem möglicherweise stark wachsenden Geschäft erscheint das einigen Diskutanten niedrig. Ihre Rechnungen setzen jedoch voraus, dass aus der Zusammenarbeit tatsächlich erhebliche zusätzliche Umsätze entstehen. Die im Forum entworfenen Milliardenpotenziale hängen von bislang unbestätigten Annahmen über Ausbaupläne, Marktanteile und Bestellvolumen ab. Sie beschreiben optimistische Szenarien, keine belastbaren Prognosen.

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    Entscheidend ist, was vom Auftrag übrig bleibt

    Die konkreteste Gegenposition richtet sich deshalb auf die Umsetzung: Kann Singulus größere Aufträge termingerecht, in der geforderten Qualität und mit positiver Marge abarbeiten? Diese Frage taucht auch in grundsätzlich zuversichtlichen Beiträgen auf. Sie wiegt schwerer als pauschale Warnungen vor einem Hype. Denn steigender Umsatz allein würde noch keinen wirtschaftlichen Durchbruch belegen. Das negative Vorjahres-KGV von minus 0,84 liefert zudem keine positive Gewinnbasis, auf der sich optimistische Bewertungsmodelle absichern ließen.

    Daneben bleibt die Geschwindigkeit der Rally ein Streitpunkt. Während einige Anleger den Beginn einer Neubewertung sehen, rechnen andere mit Gewinnmitnahmen und einer deutlichen Konsolidierung. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,5-Fachen des Wochenschnitts. Die zuletzt geringere Aktivität belegt weder eine breite neue Käuferwelle noch die im Forum vermuteten Käufe amerikanischer Fonds.

    In der kommenden Woche zählt damit vor allem, ob konkrete Angaben zu Folgeaufträgen, Lieferplänen oder zur Profitabilität die Erwartungen untermauern. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 28,50 Euro den nächsten Widerstand; auf der Unterseite dient das Wochentief bei 10,60 Euro als Unterstützung. Die große Distanz zwischen diesen Marken zeigt, wie weit Zuversicht und Rückschlagrisiko derzeit auseinanderliegen.

    Singulus Technologies Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +118,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 28,50€ / 10,60€
    KGV (Vorjahr) -0,84
    Marktkapitalisierung 201,06 Mio.EUR

    Stand: 15.11.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 28,50€ und das Wochentief bei 10,60€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Singulus Technologies

    -0,88 %
    +118,36 %
    +117,31 %
    +202,95 %
    +1.586,57 %
    +1.180,45 %
    +369,85 %
    +413,64 %
    +271,47 %
    ISIN:DE000A1681X5WKN:A1681X
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    Zur Singulus Technologies Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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