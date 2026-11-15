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    Zoomlion präsentiert KI-gestützte Maschinen und Robotik auf der bauma CHINA 2026

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    SHANGHAI, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen") wird im November auf der bauma CHINA 2026 in Shanghai anhand von mehr als 60 Exponaten aus den Bereichen KI, neue Energietechnologien und Baumaschinen demonstrieren, wie KI Baumaschinen und deren Einsatz verändert. Unter dem Motto „AI-Driven, Smarter Future" (KI als Antrieb für eine intelligentere Zukunft) wird das Unternehmen fünf KI-Ausstellungsbereiche präsentieren, die Baumaschinen, intelligente Fertigung, autonome Betriebsabläufe und Robotik umfassen.

    Zoomlion to Showcase AI-Powered Equipment and Robotics at bauma CHINA 2026

    Die KI-Anwendungen im gesamten Maschinenportfolio werden an zwei Veranstaltungsorten präsentiert, unter anderem vom 24. bis 27. November im Shanghai New International Expo Center an den Ständen A63, A65, A66, A67 und A68 sowie B58, B66 und B68. Im Hauptausstellungsbereich wird der ZValley AI Pavilion fünf Bereiche zu den Grundlagen der KI-Technologie, intelligenter Fertigung, intelligenten Produkten, Anwendungsszenarien und intelligenten Dienstleistungen umfassen. Die Ausstellungsstücke umfassen Kräne, Betonmaschinen, Erdbewegungs- und Bergbaumaschinen sowie Hubarbeitsbühnen.

    Im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center präsentiert Zoomlion vom 23. bis 26. November am Stand H1.277 seinen selbst entwickelten zweibeinigen humanoiden Roboter Z01, das industrielle System für verkörperte Intelligenz Zbrain, KI-Anwendungen sowie seine industrielle Internetplattform.

    Wie nutzt Zoomlion KI, um komplexe Aufgaben zu automatisieren?

    Live-Vorführungen veranschaulichen, wie intelligente Geräte komplexe Aufgaben autonom ausführen können. KI-Agenten werden ihr Anwendungspotenzial im automatisierten Bergbau anhand koordinierter Aushubarbeiten sowie Fahrzeugbewegungen demonstrieren. Eine simulierte Vorführung des Tagebaubetriebs zeigt, wie Aushubarbeiten, Be- und Entladen sowie der Abtransport koordiniert werden, und hebt dabei intelligente Aushubtechnologien sowie autonome Bergbau-Lkw hervor.

    Der ZE4000GEL ist ein elektrisch betriebener Ultragroßbagger der 400-Tonnen-Klasse und soll bei der Eröffnung das Anheben seines Auslegers vorführen. Bei weiteren Vorführungen werden kabinenlose Minibagger und Kompaktlader gezeigt, die bei simulierten Umgestaltungsprojekten in Europa KI-gestützt selbstständig Aufgaben ausführen. Ausgestellt werden der ZT118EV für den autonomen Betrieb und der ZE650G für den ferngesteuerten Betrieb.

    Wie deckt Zoomlion auf den weltweiten Märkten die Nachfrage nach Maschinen mit alternativen Antrieben?

    Die Hälfte der ausgestellten High-End-Geräte wird auf Modelle mit alternativen Antrieben entfallen. Zu den Highlights zählen ein elektrisch betriebener Betonpumpenwagen mit einem 73 Meter langen Ausleger sowie Maschinen, die für internationale Märkte entwickelt wurden, darunter auch Modelle mit Rechtslenkung. Außerdem werden Produkte vorgestellt, die auf die jeweiligen Zertifizierungsanforderungen sowie Einsatzbedingungen in Europa, Südostasien und Lateinamerika ausgelegt sind. Die Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Technologien von Zoomlion sollen den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten senken, während die auf die jeweiligen Märkte zugeschnittenen Maschinen zeigen, dass das Unternehmen die vielfältigen Anforderungen seiner Kunden weltweit erfüllen will.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Zoomlion präsentiert KI-gestützte Maschinen und Robotik auf der bauma CHINA 2026 SHANGHAI, 15. November 2026 /PRNewswire/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen") wird im November auf der bauma CHINA 2026 in Shanghai anhand von mehr als 60 Exponaten aus den Bereichen KI, neue …
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