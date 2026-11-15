Meshy.ai veröffentlicht Benchmark für die Druckbarkeit KI-generierter 3D-Modelle

SILICON VALLEY, Kalifornien, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Meshy.ai veröffentlichte heute die Ergebnisse eines Druckbarkeits-Benchmarks für KI-generierte 3D-Modelle, der in Zusammenarbeit mit der Advanced Digital Design and Fabrication Facility (ADDFab) der University of Massachusetts Amherst durchgeführt wurde. Meshy.ai gab die Studie in Auftrag und finanzierte sie und lieferte sechs Bambu Lab A1 Drucker sowie Verbrauchsmaterialien. Die Teilnahme an der Einrichtung stellt keine Empfehlung der Produkte von Meshy.ai dar.

Bei einem FDM-Drucktest reduzierte die Funktion „Make Printable" von Meshy.ai den Anteil der Drucke mit größeren fehlenden Details oder Löchern von 44 % (11 von 25) auf 8 % (2 von 25).

KI-generierte 3D-Modelle werden üblicherweise danach beurteilt, wie sie auf dem Bildschirm aussehen. Viele dieser Druckvorgänge erfüllen nicht die Anforderungen des Druckers: Dünne Flügel, Leitwerke und Paneele bilden sich nicht richtig oder brechen ab, wenn die Stützen entfernt werden. Meshy.ai hat seine Funktion „Druckbar machen" entwickelt, um diese Lücke zu schließen. „Make Printable" ist die Druckvorbereitungsfunktion von Meshy.ai. Es behebt Netzfehler und verstärkt dünne Bereiche für die ausgewählte Größe und den ausgewählten Prozess und funktioniert sowohl mit Modellen, die in Meshy.ai generiert wurden, als auch mit hochgeladenen Modellen.

Um zu sehen, wie sich das auf realer Hardware bewährt, generierte Meshy.ai Modelle für 25 schwer zu druckende Aufgaben, und das Labor schnitt und druckte 125 Teile auf brandneuen Bambu Lab A1-Druckern: die gleichen 25 Eingabeaufforderungen aus fünf Arbeitsabläufen (Meshy 7, Meshy 7 mit Make Printable und drei weitere KI-3D-Generatoren), wobei für jeden Arbeitsablauf die gleichen Einstellungen und das gleiche Filament verwendet werden. Die Motorenidentitäten wurden während der gesamten Dateivorbereitung, des Drucks und der Bewertung geheim gehalten. Drei erfahrene 3D-Druck-Anwender bewerteten jedes Teil anhand der fünf Kriterien des Labors, und 17 Freiwillige bewerteten die anonymen Drucke.

„Viele KI-Plattformen können 3D-Modelle generieren, die auf dem Bildschirm beeindruckend aussehen, aber für die Herstellung eines druckbaren Teils ist mehr als nur visuelle Genauigkeit erforderlich. Der nächste zu berücksichtigende Aspekt ist die Konstruktion für die additive Fertigung, die nicht zuverlässig anhand eines gerenderten Bildes allein beurteilt werden kann. Ziel dieser Studie war es, diese Plattformen in der Praxis zu evaluieren – indem jedes Teil tatsächlich auf einem handelsüblichen FDM-3D-Drucker gedruckt wurde – und festzustellen, ob sie reale Teile produzieren können, die sowohl optisch überzeugend als auch herstellbar sind", sagte Dave Follette, Direktor des ADDFab an der UMass Amherst.