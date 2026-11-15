🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Meshy.ai veröffentlicht Benchmark für die Druckbarkeit KI-generierter 3D-Modelle

    Gleicher Prompt, vollständigere 3D-Drucke

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei einem FDM-Drucktest reduzierte die Funktion „Make Printable" von Meshy.ai den Anteil der Drucke mit größeren fehlenden Details oder Löchern von 44 % (11 von 25) auf 8 % (2 von 25).

    SILICON VALLEY, Kalifornien, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Meshy.ai veröffentlichte heute die Ergebnisse eines Druckbarkeits-Benchmarks für KI-generierte 3D-Modelle, der in Zusammenarbeit mit der Advanced Digital Design and Fabrication Facility (ADDFab) der University of Massachusetts Amherst durchgeführt wurde. Meshy.ai gab die Studie in Auftrag und finanzierte sie und lieferte sechs Bambu Lab A1 Drucker sowie Verbrauchsmaterialien. Die Teilnahme an der Einrichtung stellt keine Empfehlung der Produkte von Meshy.ai dar.

    All 125 parts in the study were printed on matched Bambu Lab A1 printers, with the same settings and filament for every workflow. (Photo: UMass Amherst ADDFab)

    KI-generierte 3D-Modelle werden üblicherweise danach beurteilt, wie sie auf dem Bildschirm aussehen. Viele dieser Druckvorgänge erfüllen nicht die Anforderungen des Druckers: Dünne Flügel, Leitwerke und Paneele bilden sich nicht richtig oder brechen ab, wenn die Stützen entfernt werden. Meshy.ai hat seine Funktion „Druckbar machen" entwickelt, um diese Lücke zu schließen. „Make Printable" ist die Druckvorbereitungsfunktion von Meshy.ai. Es behebt Netzfehler und verstärkt dünne Bereiche für die ausgewählte Größe und den ausgewählten Prozess und funktioniert sowohl mit Modellen, die in Meshy.ai generiert wurden, als auch mit hochgeladenen Modellen.

    Um zu sehen, wie sich das auf realer Hardware bewährt, generierte Meshy.ai Modelle für 25 schwer zu druckende Aufgaben, und das Labor schnitt und druckte 125 Teile auf brandneuen Bambu Lab A1-Druckern: die gleichen 25 Eingabeaufforderungen aus fünf Arbeitsabläufen (Meshy 7, Meshy 7 mit Make Printable und drei weitere KI-3D-Generatoren), wobei für jeden Arbeitsablauf die gleichen Einstellungen und das gleiche Filament verwendet werden. Die Motorenidentitäten wurden während der gesamten Dateivorbereitung, des Drucks und der Bewertung geheim gehalten. Drei erfahrene 3D-Druck-Anwender bewerteten jedes Teil anhand der fünf Kriterien des Labors, und 17 Freiwillige bewerteten die anonymen Drucke.

    Lab staff removed supports from every part before grading. (Photo: UMass Amherst ADDFab)

    „Viele KI-Plattformen können 3D-Modelle generieren, die auf dem Bildschirm beeindruckend aussehen, aber für die Herstellung eines druckbaren Teils ist mehr als nur visuelle Genauigkeit erforderlich. Der nächste zu berücksichtigende Aspekt ist die Konstruktion für die additive Fertigung, die nicht zuverlässig anhand eines gerenderten Bildes allein beurteilt werden kann. Ziel dieser Studie war es, diese Plattformen in der Praxis zu evaluieren – indem jedes Teil tatsächlich auf einem handelsüblichen FDM-3D-Drucker gedruckt wurde – und festzustellen, ob sie reale Teile produzieren können, die sowohl optisch überzeugend als auch herstellbar sind", sagte Dave Follette, Direktor des ADDFab an der UMass Amherst.

    Seite 1 von 4 





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Gleicher Prompt, vollständigere 3D-Drucke Meshy.ai veröffentlicht Benchmark für die Druckbarkeit KI-generierter 3D-Modelle Bei einem FDM-Drucktest reduzierte die Funktion „Make Printable" von Meshy.ai den Anteil der Drucke mit größeren fehlenden Details oder Löchern von 44 % (11 von 25) auf 8 % (2 von 25).SILICON VALLEY, Kalifornien, 15. November 2026 /PRNewswire/ - …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     