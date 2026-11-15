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    11,2 Prozent Minus: Bei Deutsche Pfandbriefbank beginnt die Suche nach dem Boden

    Anleger fürchten weitere Verluste

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    Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie brach in dieser Woche um 11,2 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Anleger fürchten weitere Verluste - 11,2 Prozent Minus: Bei Deutsche Pfandbriefbank beginnt die Suche nach dem Boden
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie hat mit einem Wochenverlust von 11,2 Prozent intensive Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Kursrutsch eine Bewertungschance eröffnet oder weitere Belastungen vorwegnimmt. Die Handelsspanne reichte von 2,54 bis 3,148 Euro; das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 4,1-Fachen des Wochenschnitts. Der hohe Umsatz unterstreicht die Aufmerksamkeit, erklärt aber für sich genommen weder die Verkäufermotive noch die weitere Kursrichtung.

    Buchwertabschlag oder drohende Bilanzkorrekturen?

    Das wichtigste Argument der optimistischen Seite ist der als außergewöhnlich hoch empfundene Abstand zwischen Börsenkurs und Buchwert. In den Beiträgen werden rund 20 Euro Buchwert je Aktie und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von etwa 0,13 genannt. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Die dahinterstehende Überlegung ist dennoch klar: Bleibt die bilanzielle Substanz weitgehend erhalten, könnte der niedrige Kurs aus Sicht dieser Anleger übermäßige Skepsis widerspiegeln.

    Mehrere Beiträge beurteilen zudem die im Forum besprochenen Geschäftszahlen weniger negativ als die Kursreaktion. Nach dieser Lesart entspreche die Entwicklung ungefähr den Erwartungen in einem schwierigen Immobilienumfeld. Auch diese Bewertung bleibt eine Einschätzung der Community; geprüfte aktuelle Ergebniszahlen liegen hier nicht vor. Bemerkenswert ist, dass selbst diese Stimmen einen längeren Weg bis zu einer nachhaltigen Verbesserung einräumen. Ihr Argument lautet damit eher Übertreibung beim Kursverlust als schnelle operative Erholung.

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    Die Gegenposition setzt genau bei der Werthaltigkeit der Bilanz an. Kritische Teilnehmer erwarten im Zuge der Jahresabschlussarbeiten weiteren Anpassungsdruck. Zusätzliche Wertberichtigungen könnten den vermeintlichen Buchwertvorteil schmälern. Bestätigt sind solche neuen Belastungen nicht. Der Einwand trifft aber den Kern der Bewertungsdebatte: Ein niedriger Preis im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital bietet nur dann eine belastbare Grundlage, wenn dieses Eigenkapital nicht weiter deutlich sinkt.

    Übernahmefantasie trifft Ertragssorgen

    Wiederholt taucht die Hoffnung auf einen Käufer auf. Die geprüfte Marktkapitalisierung von 352,59 Millionen Euro dient dabei als Ausgangspunkt für die Vorstellung eines günstigen Übernahmeobjekts. Ein Beitrag nennt die österreichische BAWAG als möglichen Interessenten. Hinweise auf tatsächliche Gespräche oder ein Angebot enthalten die geprüften Informationen jedoch nicht. Die Übernahmeidee bleibt damit Spekulation, nicht Bestätigung einer Unterbewertung.

    Auf der kritischen Seite steht außerdem die Sorge, dass 2027 eine Dividendenzahlung ausbleiben könnte. Auch dafür liegt keine bestätigte Entscheidung vor. Zusammen mit den befürchteten Bilanzkorrekturen erklärt diese Erwartung jedoch, weshalb niedrige Kurse allein manche Diskutanten nicht überzeugen.

    In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf die Unterstützung am Wochentief von 2,54 Euro. Ein Unterschreiten würde einen neuen Tiefpunkt markieren; bei einer Erholung liegt der nächste vorgegebene Widerstand am Wochenhoch von 3,148 Euro. Wichtig bleibt, ob das erhöhte Handelsvolumen anhält und belastbare Nachrichten zu Bilanzqualität oder Ertragsperspektiven die gegensätzlichen Erwartungen konkretisieren.

    Deutsche Pfandbriefbank Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -11,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,148€ / 2,54€
    KGV (Vorjahr) -2,00
    Marktkapitalisierung 352,59 Mio.EUR

    Stand: 15.11.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,148€ und das Wochentief bei 2,54€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Deutsche Pfandbriefbank

    -6,69 %
    -11,18 %
    -11,36 %
    -25,47 %
    -37,75 %
    -56,45 %
    -76,35 %
    -73,41 %
    -78,15 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900
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    Zur Deutsche Pfandbriefbank Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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