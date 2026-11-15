JAs Europa-Roadshow geht erfolgreich zu Ende

VIJFHUIZEN, Niederlande, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Anfang November beendete JA offiziell seine Lkw-Roadshow „Journey Ahead: JA Roadshow 2026" und damit auch seine erste groß angelegte europäische Roadshow unter dem einheitlichen Markenkonzept „One JA". Mit einer mobilen Ausstellung brachte die Tour die neuesten Solar- und Speicherprodukte von JA direkt zu den Kunden. Die zweimonatige Tour startete in Polen, führte über fast 10 000 Kilometer durch 11 Länder, umfasste 15 Stopps und ermöglichte den persönlichen Austausch mit fast 650 Kunden.

Die Produktpalette mit Modulen des Typs HyperGen Pro sowie JAPlanet Fusion, JAPlanet 2.0 und JAGalaxy stieß auf großes Interesse. Zu den häufigsten Anfragen gehörte die Nachrüstung bestehender PV-Anlagen mit kombinierten Solar- und Speicherlösungen. Beim Stopp in Valencia berichtete ein Kunde, der eine PV-Anlage vor Ort betreibt, dass er eine hybride Nachrüstung erwäge, um den Stromverkauf anhand der Preisunterschiede zwischen Spitzen- und Schwachlastzeiten zu steuern. Als er erfuhr, dass auf der Roadshow neben PV-Modulen auch Energiespeicherprodukte präsentiert wurden, reiste er eigens an, um sich über das bestehende Portfolio und die Zukunftspläne von JA zu informieren.

Ähnliche Rückmeldungen gab es während der gesamten Tour, da negative Strompreise zur Mittagszeit sowie ganzjährige Preisunterschiede zwischen Spitzen- und Schwachlastzeiten die Eigentümer von PV-Anlagen dazu veranlassten, ihre Investitionsmodelle neu zu berechnen. Indem JA seine mobile Ausstellung direkt in die europäischen Kernmärkte brachte, erhielt das Unternehmen aus erster Hand Einblicke in die Kundenbedürfnisse bei der Nachrüstung mit Speichern sowie beim flexiblen Stromverkauf.

Lokale Service- und Lieferkapazitäten gewinnen bei der Lieferantenauswahl zunehmend an Bedeutung. Das europäische Servicenetz von JA deckt mittlerweile wichtige Länder ab und verfügt über etablierte Teams für die Betreuung vor und nach dem Verkauf. Seit dem zweiten Quartal 2026 hat JA in Litauen, Bulgarien, den Niederlanden, Österreich, Kroatien, Deutschland sowie weiteren Märkten netzgekoppelte C&I-BESS-Projekte realisiert, die Fertigung, Logistik, Gewerbebetriebe und Energiedienstleistungen abdecken. Das Projekt in Sevlievo, Bulgarien, ist beispielsweise mit sechs All-in-One-Energiespeichersystemen des Typs JAPlanet C&I mit einer Leistung von 0,75 MW und einer Speicherkapazität von 1,566 MWh ausgestattet, die im Verbund mit der bestehenden PV-Anlage mit 250 kWp vor Ort betrieben werden. JA unterzeichnete außerdem bereits zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr einen strategischen Kooperationsvertrag über PV-Module mit einer Gesamtleistung von 68,8 MW in Europa und unternahm damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Region. Diese praktischen Betriebserfahrungen liefern überprüfbare Belege für den Einsatz der auf der Roadshow vorgestellten Produkte.

Die Roadshow-Route hat ein Ende, JAs Engagement für Europa jedoch nicht. JAs Reise von einem einzigen Ausgangspunkt bis hin zu einem ganzen Kontinent hat gerade erst begonnen.

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