Silberpreis-Prognose: Jetzt droht der Dammbruch bei Silber – Anleger alarmiert

Die Silberpreisentwicklung ist in eine entscheidende Phase eingetreten. Der erneute Rücksetzer unter die Marke von 50 US-Dollar bringt das Edelmetall an den Rand des nächsten Abverkaufs. Mit der Unterstützung bei 48,5 US-Dollar bleibt jedoch noch ein letzter Strohhalm. Die Lage könnte kaum prekärer sein, denn fällt der Preis auch unter diese Schwelle, droht eine Ausdehnung der Korrektur auf 40 US-Dollar. Angesichts der immer neuen Hiobsbotschaften scheint dieses Szenario für Silber mittlerweile unausweichlich zu sein. Oder gelingt Silber doch noch die überraschende Wende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Goldpreis steht in diesen Tagen ebenfalls gewaltig unter Druck. Nur mit großer Mühe rettete sich Gold zum Wochenschluss über die 3.860 US-Dollar. Anhand der aktuellen Notierungen ergibt sich eine aktuelle Gold-Silber-Ratio von fast 80.

Wie ist dieser Wert einzuordnen? Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung vor einer Woche lag die Gold-Silber-Ratio bei 78,4. Damit setzte sich auch in den letzten Tagen der bereits seit längerer Zeit zu beobachtende Trend fort. Der Anstieg der Ratio verdeutlicht, dass Anleger Silber zunehmend meiden. Gleichzeitig baut Silber im Vergleich zu Gold jedoch eine massive Unterbewertung auf, liegt der langfristig relevante Ratio-Wert doch bei 60.

Silber: Angebotsdefizit, aber…

Interessante Einblicke in die aktuellen Marktverhältnisse liefert die kürzlich veröffentlichte aktualisierte Einschätzung des Silver Institutes auf Basis von Daten des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Metals Focus. Demnach steuert der Silbermarkt auf das 6. Defizitjahr in Folge zu – so weit, so bekannt. Die Nachfrage dürfte das Angebot im laufenden Jahr 2026 um 35 Mio. Unzen Silber übersteigen, heißt es nun. Damit wurde die bisherige Defiziterwartung von 46,3 Mio. Unzen weiter nach unten korrigiert. Bezieht man nun auch noch die erwarteten Nettoabflüsse aus den physisch besicherten ETFs etc. mit ein, könnte der Silbermarkt in 2026 sogar einen kleinen Überschuss von 10 Mio. Unzen aufweisen.

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Fazit – Jetzt droht der Dammbruch

Hohe Ölpreise und anziehende Anleiherenditen treiben den US-Dollar an. Die Stärke des Greenbacks manifestiert sich im kräftigen Anstieg des US-Dollar-Index auf über 103 Punkte. Die charttechnische Konstellation lässt einen weiteren Anstieg des Index und damit eine Fortsetzung der Dollar-Stärke erwarten. Für Silber, aber auch für die anderen Edelmetalle, könnte die Luft dünner werden. Die Auswirkungen bleiben jedoch nicht nur auf die Edelmetalle beschränkt. Auch Kupfer gerät zunehmend unter Druck. Selbst der zuletzt noch so robuste DAX wurde angesichts der Inflations- und Zinsängste ausgebremst.

Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert. Am 9. Dezember gibt die Fed ihre aktuelle Leitzinsentscheidung bekannt. Eine Anhebung um 25 Basispunkte ist eingepreist. Doch selbst 50 Basispunkte scheinen nicht ganz ausgeschlossen. Zusätzliche Brisanz erhält der Termin durch die turnusmäßige Veröffentlichung der Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Diese werden jeweils im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres veröffentlicht.

Der Silberpreis setzt die wichtige Unterstützung von 48,5 US-Dollar unter Druck. Sollte diese brechen, ist mit weiteren Abgaben auf 40 US-Dollar zu rechnen. Unsere zuletzt thematisierte gewaltige bullische Keil-Formation (orange) steht auf Messers Schneide. Um das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, muss Silber über die 54,5 US-Dollar und 60 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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