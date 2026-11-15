🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis-Prognose: Jetzt droht der Dammbruch bei Silber – Anleger alarmiert

    Edelmetall auf der Kippe

    1257 Aufrufe 1257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Silberpreis krachte erneut unter die Marke von 50 US-Dollar. Der schwache Wochenschluss lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwartet – ein Dammbruch bei Silber droht. 

    Für Sie zusammengefasst
    Edelmetall auf der Kippe - Silberpreis-Prognose: Jetzt droht der Dammbruch bei Silber – Anleger alarmiert
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung: Jetzt steht die entscheidende Weichenstellung an

    Die Silberpreisentwicklung ist in eine entscheidende Phase eingetreten. Der erneute Rücksetzer unter die Marke von 50 US-Dollar bringt das Edelmetall an den Rand des nächsten Abverkaufs. Mit der Unterstützung bei 48,5 US-Dollar bleibt jedoch noch ein letzter Strohhalm. Die Lage könnte kaum prekärer sein, denn fällt der Preis auch unter diese Schwelle, droht eine Ausdehnung der Korrektur auf 40 US-Dollar. Angesichts der immer neuen Hiobsbotschaften scheint dieses Szenario für Silber mittlerweile unausweichlich zu sein. Oder gelingt Silber doch noch die überraschende Wende? 

    Die Gold-Silber-Ratio als Warnsignal

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Long
    25.150,00€
    Basispreis
    17,87
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28.500,00€
    Basispreis
    17,88
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Goldpreis steht in diesen Tagen ebenfalls gewaltig unter Druck. Nur mit großer Mühe rettete sich Gold zum Wochenschluss über die 3.860 US-Dollar. Anhand der aktuellen Notierungen ergibt sich eine aktuelle Gold-Silber-Ratio von fast 80. 

    Wie ist dieser Wert einzuordnen? Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung vor einer Woche lag die Gold-Silber-Ratio bei 78,4. Damit setzte sich auch in den letzten Tagen der bereits seit längerer Zeit zu beobachtende Trend fort. Der Anstieg der Ratio verdeutlicht, dass Anleger Silber zunehmend meiden. Gleichzeitig baut Silber im Vergleich zu Gold jedoch eine massive Unterbewertung auf, liegt der langfristig relevante Ratio-Wert doch bei 60. 

    Silber: Angebotsdefizit, aber…

    Interessante Einblicke in die aktuellen Marktverhältnisse liefert die kürzlich veröffentlichte aktualisierte Einschätzung des Silver Institutes auf Basis von Daten des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Metals Focus. Demnach steuert der Silbermarkt auf das 6. Defizitjahr in Folge zu – so weit, so bekannt. Die Nachfrage dürfte das Angebot im laufenden Jahr 2026 um 35 Mio. Unzen Silber übersteigen, heißt es nun. Damit wurde die bisherige Defiziterwartung von 46,3 Mio. Unzen weiter nach unten korrigiert. Bezieht man nun auch noch die erwarteten Nettoabflüsse aus den physisch besicherten ETFs etc. mit ein, könnte der Silbermarkt in 2026 sogar einen kleinen Überschuss von 10 Mio. Unzen aufweisen.

    Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern 
    Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €. → Aktion entdecken

     

    Fazit – Jetzt droht der Dammbruch

    Hohe Ölpreise und anziehende Anleiherenditen treiben den US-Dollar an. Die Stärke des Greenbacks manifestiert sich im kräftigen Anstieg des US-Dollar-Index auf über 103 Punkte. Die charttechnische Konstellation lässt einen weiteren Anstieg des Index und damit eine Fortsetzung der Dollar-Stärke erwarten. Für Silber, aber auch für die anderen Edelmetalle, könnte die Luft dünner werden. Die Auswirkungen bleiben jedoch nicht nur auf die Edelmetalle beschränkt. Auch Kupfer gerät zunehmend unter Druck. Selbst der zuletzt noch so robuste DAX wurde angesichts der Inflations- und Zinsängste ausgebremst.

    Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert. Am 9. Dezember gibt die Fed ihre aktuelle Leitzinsentscheidung bekannt. Eine Anhebung um 25 Basispunkte ist eingepreist. Doch selbst 50 Basispunkte scheinen nicht ganz ausgeschlossen. Zusätzliche Brisanz erhält der Termin durch die turnusmäßige Veröffentlichung der Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Diese werden jeweils im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres veröffentlicht.

    Der Silberpreis setzt die wichtige Unterstützung von 48,5 US-Dollar unter Druck. Sollte diese brechen, ist mit weiteren Abgaben auf 40 US-Dollar zu rechnen. Unsere zuletzt thematisierte gewaltige bullische Keil-Formation (orange) steht auf Messers Schneide. Um das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, muss Silber über die 54,5 US-Dollar und 60 US-Dollar.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurMarcel Torney
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Edelmetall auf der Kippe Silberpreis-Prognose: Jetzt droht der Dammbruch bei Silber – Anleger alarmiert Der Silberpreis krachte erneut unter die Marke von 50 US-Dollar. Der schwache Wochenschluss lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwartet – ein Dammbruch bei Silber droht. 
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     