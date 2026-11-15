🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn und ein TV-Klassiker - was sich im Dezember ändert

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bahn bietet schnellere Züge und mehr Auslandsverkehr
    • Bürgergeld als Begriff verschwindet zum Jahresende
    • TV-Show kehrt zurück, Emma endet nach 50 Jahren
    Bahn und ein TV-Klassiker - was sich im Dezember ändert
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Dezember gibt es nicht nur einen neuen Fahrplan der Deutschen Bahn - im Fernsehen feiert ein großer Show-Klassiker sein Comeback. Was sich im neuen Monat ändert.

    Schnellere Verbindungen und mehr Züge ins Ausland

    Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 13. Dezember können Reisende auf einigen Strecken schneller ans Ziel kommen - und häufiger ins europäische Ausland fahren. Zwischen Hamburg und München etwa gibt es dann eine besonders schnelle Verbindung: Die Züge halten nur in Hannover und Nürnberg und benötigen für die Strecke 5 Stunden und 20 Minuten. Außerdem wird die bestehende Sprinter-Linie zwischen Berlin und Stuttgart ausgebaut und fährt künftig drei- statt einmal täglich je Richtung (4.45 Stunden).

    Zudem baut die Bahn ihr Angebot ins Ausland aus: Täglich soll es mehr als 320 internationale Fahrten geben, etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Mehr als 200 Städte in 14 Ländern sollen dann direkt von Deutschland aus erreichbar sein.

    Endgültiges Aus für den Begriff "Bürgergeld"

    Das Bürgergeld wurde bereits im Juli um die neue Grundsicherung ergänzt. Vereinzelt konnte der alte Begriff allerdings während der Übergangsphase noch auf Formularen oder Schreiben auftauchen. Damit ist zum Jahresende nun Schluss.

    "Wetten, dass..?" schaut kurz vorbei

    Die legendäre ZDF-Show "Wetten, dass..?" kehrt am 5. Dezember um 20.15 Uhr zurück - vorerst einmalig, live moderiert von den Zwillingen und Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz (37) in Halle (Saale). Im Jahr 2021 war die Sendung mit Moderator Thomas Gottschalk zurückgekehrt, nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk erneut. Seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt.

    Schluss für die "Emma"

    Leserinnen der feministischen Zeitschrift "Emma" müssen Abschied nehmen: Die Ausgabe des Magazins vom 8. Dezember soll die letzte nach fast 50 Jahren sein, wie die Frauenrechtlerin und Herausgeberin Alice Schwarzer angekündigt hat./mba/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Bahn und ein TV-Klassiker - was sich im Dezember ändert Im Dezember gibt es nicht nur einen neuen Fahrplan der Deutschen Bahn - im Fernsehen feiert ein großer Show-Klassiker sein Comeback. Was sich im neuen Monat ändert. Schnellere Verbindungen und mehr Züge ins Ausland Mit dem Fahrplanwechsel der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     