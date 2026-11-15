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    SPD-Umfragewerte bei Jüngeren schallende Ohrfeige

    Miersch

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    Für Sie zusammengefasst
    • Miersch nennt SPD-Umfragewerte bei Jungen verheerend
    • SPD muss Politik mit und für junge Menschen machen
    • Miersch begrüßt Jugendproteste, verurteilt Gewalt
    Miersch - SPD-Umfragewerte bei Jüngeren schallende Ohrfeige
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hält die derzeitigen Umfrageergebnisse für die SPD unter jungen Menschen für verheerend. "Das ist eine schallende Ohrfeige, mit der wir uns auseinandersetzen müssen", sagte Miersch den Funke-Medien.

    Laut "Deutschlandtrend" trauten zuletzt nur noch drei Prozent der jungen Menschen der SPD zu, sich für ihre Anliegen einzusetzen. Zwar seien solche Umfragen volatil, sagte Miersch. Aber: "Wir müssen natürlich Politik mit und für junge Menschen machen."

    Bei den Bildungseinrichtungen seien die Mittel noch nicht so eingesetzt worden, wie er sich das wünsche, sagte Miersch. Dafür habe man sowohl beim Klimaschutz als auch beim Wehrdienst etwas vorzuweisen, indem man eben keine Wehrpflicht eingeführt habe.

    Sympathie bekundete Miersch für die "GenZ"-Proteste: "Ich blicke mit absolutem Wohlwollen auf die Proteste." Es sei ein Ausdruck von gelebter Demokratie, wenn junge Leute auf die Straße gingen. Es sei zudem völlig legitim, für gute Bildung und für große Zukunftsfragen zu demonstrieren. Zugleich betonte Miersch: "Die vereinzelten Gewaltexzesse am Rande der bisherigen Demonstrationen müssen konsequent verfolgt werden."/sl/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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