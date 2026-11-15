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    Richterin stoppt geplante Schließung von Golfplatz

    Trump-Projekt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Richterin stoppt Trumps Golfplatz-Umbau vorerst
    • Golfplatz darf bis 28. November nicht schließen
    • Kritiker fürchten hohe Gebühren für den neuen Platz
    Trump-Projekt - Richterin stoppt geplante Schließung von Golfplatz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Bundesrichterin in der US-Hauptstadt Washington hat die Pläne von Präsident Donald Trump für den Umbau eines traditionsreichen Golfplatzes vorerst gestoppt. Richterin Ana Reyes ordnete laut Medienberichten an, dass das Areal auf einer Halbinsel im Fluss Potomac nicht wie vorgesehen ab sofort für 15 Monate geschlossen werden darf. Geklagt hatten eine Organisation für Denkmalschutz und zwei Golfer aus Washington. Die Anordnung der Richterin gilt bis zum 28. November. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

    Trump will den rund 100 Jahre alten Golfplatz so umgestalten lassen, dass dort einige der wichtigsten Profi-Turniere der Welt stattfinden können. Kritiker werfen ihm Geltungssucht vor und verweisen auf andere umstrittene Bauprojekte des Republikaners in Washington, wie seinen prunkvollen Ballsaal am Weißen Haus und die geplante Errichtung eines riesigen Triumphbogens im Herzen der Hauptstadt.

    Trump bezeichnet Golfplatz als "Müllinsel"

    Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social schon vor der Gerichtsentscheidung, man wolle aus dem schlechtesten Golfplatz der Welt den besten machen. "Leider möchte Richterin Ana Reyes nicht, dass wir den Golfplatz, der auch sehr gefährlich ist, schnell und kostengünstig herrichten." Viele Bäume auf dem Gelände seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar, argumentiert Trump. Außerdem gebe es große Mängel bei der Bewässerung und der Platz sei anfällig für Überschwemmungen.

    Der Platz werde in etwas sehr Schönes verwandelt, das die Richterin beim Anblick mit Stolz erfüllen werde, fügte Trump hinzu. Die jetzige Anlage bezeichnete der leidenschaftliche Hobbygolfer verächtlich als "Müllinsel".

    Kritiker befürchten hohe Spielgebühren

    Die Richterin machte in einer Anhörung deutlich, dass sie keine Sicherheitsbedenken sieht. Die Kläger argumentierten, eine Schließung verletze das öffentliche Interesse - denn für den Umbau soll der gesamte Park geschlossen werden, zu dem noch andere Freizeiteinrichtungen zählen. Kritiker befürchten zudem sehr hohe Gebühren, um künftig auf dem neuen Platz spielen zu dürfen. Trump versprach, Einwohner von Washington müsste nur die Hälfte zahlen.

    Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf, der Sport ist in den USA überaus populär. Der Präsident hatte sich den nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernten Standort bei einem Rundgang persönlich angesehen und Pläne zeigen lassen./se/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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