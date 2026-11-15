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    Schoko-Weihnachtsmänner teilweise günstiger

    Preisvergleich

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    Für Sie zusammengefasst
    • Eigenmarken werden im Schnitt um 21,4 Prozent günstiger
    • Marken-Süßwaren bleiben im Schnitt nahezu gleich teuer
    • Markenware kostet pro Kilo bis zu fünfeinhalbmal mehr
    Preisvergleich - Schoko-Weihnachtsmänner teilweise günstiger
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Alle Jahre wieder sorgt das Süßwarenregal zur Weihnachtszeit für Frust. In den vergangenen Jahren kletterten die Preise für Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchenherzen oder Dominosteine stetig nach oben. Dieses Jahr ist es anders: Einige Weihnachtssüßwaren werden billiger, vor allem die Eigenmarken. Das zeigt eine Erhebung der Einkaufs-App MarkenDetektive für die Deutsche Presse-Agentur.

    Alle fünf ausgewerteten Eigenmarken-Produkte kosten 2026 weniger als im Vorjahr, im Schnitt 21,4 Prozent, in Einzelfällen bis zu 41 Prozent. Der Preis für die 110 Gramm schweren Schoko-Weihnachtsmänner der Eigenmarken sinkt von 1,69 auf 0,99 Euro. Auch Dominosteine, gefüllte Lebkuchenherzen und Schoko-Lebkuchen wurden günstiger.

    Grundlage der Erhebung bilden die dominierenden Regalpreise von 16 Weihnachtsartikeln. Regional und in von Kaufleuten geführten Märkten können sie abweichen. Verglichen wurden die Preise bei den großen Lebensmittelhändlern Rewe, Edeka, Aldi und Lidl. Sonderangebote waren nicht Teil der Untersuchung.

    Grund für die teilweise sinkenden Preise ist nach Angaben von Experten, dass sich die Lage auf dem Kakaomarkt entspannt hat und zuletzt wieder größere Mengen Kakao exportiert wurden.

    Viele Marken-Weihnachtsmänner werden teurer

    Bei Markenprodukten bleiben die Preise für die untersuchten Weihnachtssüßigkeiten laut MarkenDetektive im Schnitt nahezu gleich. Einige Marken werden teurer, andere günstiger.

    Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Preis für den 90 Gramm schweren Milka-Weihnachtsmann von Milka von 2,99 auf 3,29 Euro. Das Pendant von Kinder-Schokolade wurde 30 Cent teurer, das von Duplo 10 Cent. Die Lindt-Weihnachtsmänner sind dieses Jahr hingegen billiger geworden. Die 70-Gramm-Variante kostet 3,49 Euro und ist damit 50 Cent günstiger als im Vorjahr.

    Der Packungspreis sagt allerdings wenig darüber aus, wie teuer ein Produkt tatsächlich ist. "Wer nur auf den Packungspreis schaut, übersieht die eigentlichen Unterschiede", sagt Patrick Sieber, Geschäftsführer von MarkenDetektive, "pro Kilo kostet ein Marken-Weihnachtsmann bis zu fünfeinhalbmal so viel wie die Eigenmarke".

    Viele Preise sind zwar gesunken, viele Produkte kosten aber im Vergleich immer noch deutlich mehr als im Jahr 2022. Der Schoko-Lolly einer Eigenmarke zum Beispiel wird 2026 rund ein Drittel günstiger als im Vorjahr und sinkt von 2,49 auf 1,69 Euro. Dennoch kostet er noch 42 Prozent mehr als 2022./dok/DP/zb








    Verfasst von dpa-AFX
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