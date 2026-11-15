Siemens Healthineers: Kurserholung vor wichtiger Hürde bei 44,93 Euro

Am 13. November 2026 schloss Siemens Healthineers bei 44,01 Euro. Damit liegt der Titel rund 32,0 Prozent über seinem Dreijahrestief, bleibt aber 23,8 Prozent unter dem Dreijahreshoch. Das jüngste Zwischenhoch von 44,93 Euro vom 4. November wurde bislang nicht überwunden. Nach dem Rücksetzer bis auf 43,19 Euro zeigt die Kursbewegung zuletzt wieder nach oben.

Die Siemens-Healthineers-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Von 49,21 Euro im November 2023 stieg sie zunächst bis auf 57,78 Euro am 13. Februar 2025, den höchsten Schlusskurs des Zeitraums. Anschließend setzte ein ausgeprägter Abwärtstrend ein, der am 15. Mai 2026 bei 33,34 Euro seinen Tiefpunkt erreichte. Nach einer Bodenbildung im Sommer gewann die Aktie wieder an Höhe. Seit Ende September hat sich die Erholung deutlich beschleunigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Klarer Abstand nach oben

Der Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei rund 37,94 Euro. Der aktuelle Kurs notiert damit etwa 16,0 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das stützt die positive längerfristige Einordnung der jüngsten Erholung. Der deutliche Abstand zum Durchschnitt lässt allerdings auch Spielraum für Rücksetzer, ohne dass die Aktie diese wichtige Trendmarke unmittelbar testen müsste.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützung bildet die jüngste Rücksetzerzone bei 43,19 bis 43,21 Euro. Darunter rückt der Bereich um 42,14 Euro in den Blick. Auf der Oberseite stellt das Novemberhoch bei 44,93 Euro den nächsten Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung des Januarhochs bei 47,12 Euro öffnen. Scheitert die Aktie dagegen erneut an der jüngsten Spitze, wäre zunächst eine Konsolidierung naheliegend.

Die Aktie von Siemens Healthineers erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,98 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.