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    Siemens Healthineers: Kurserholung vor wichtiger Hürde bei 44,93 Euro

    Chartanalyse

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    Siemens Healthineers meldet sich an der Börse zurück: Seit dem Dreijahrestief hat die Aktie rund 32 Prozent zugelegt und die 200-Tage-Linie klar hinter sich gelassen. Nun entscheidet der Widerstand bei 44,93 Euro über den nächsten Schritt der Erholung.

    Chartanalyse - Siemens Healthineers: Kurserholung vor wichtiger Hürde bei 44,93 Euro
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers: Erholung nach langem Abwärtstrend

    Die Siemens-Healthineers-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Von 49,21 Euro im November 2023 stieg sie zunächst bis auf 57,78 Euro am 13. Februar 2025, den höchsten Schlusskurs des Zeitraums. Anschließend setzte ein ausgeprägter Abwärtstrend ein, der am 15. Mai 2026 bei 33,34 Euro seinen Tiefpunkt erreichte. Nach einer Bodenbildung im Sommer gewann die Aktie wieder an Höhe. Seit Ende September hat sich die Erholung deutlich beschleunigt.

    Aktueller Kurs deutlich über dem Tief

    Am 13. November 2026 schloss Siemens Healthineers bei 44,01 Euro. Damit liegt der Titel rund 32,0 Prozent über seinem Dreijahrestief, bleibt aber 23,8 Prozent unter dem Dreijahreshoch. Das jüngste Zwischenhoch von 44,93 Euro vom 4. November wurde bislang nicht überwunden. Nach dem Rücksetzer bis auf 43,19 Euro zeigt die Kursbewegung zuletzt wieder nach oben.

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    200-Tage-Linie: Klarer Abstand nach oben

    Der Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei rund 37,94 Euro. Der aktuelle Kurs notiert damit etwa 16,0 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das stützt die positive längerfristige Einordnung der jüngsten Erholung. Der deutliche Abstand zum Durchschnitt lässt allerdings auch Spielraum für Rücksetzer, ohne dass die Aktie diese wichtige Trendmarke unmittelbar testen müsste.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Eine erste Unterstützung bildet die jüngste Rücksetzerzone bei 43,19 bis 43,21 Euro. Darunter rückt der Bereich um 42,14 Euro in den Blick. Auf der Oberseite stellt das Novemberhoch bei 44,93 Euro den nächsten Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung des Januarhochs bei 47,12 Euro öffnen. Scheitert die Aktie dagegen erneut an der jüngsten Spitze, wäre zunächst eine Konsolidierung naheliegend.

    Die Aktie von Siemens Healthineers erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,98 %.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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