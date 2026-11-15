🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ukraine greift Industrieanlagen an

    Russland

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriffe treffen Petrochemie in Tatarstan
    • Drei Verletzte nach Angriff auf Chemiewerk
    • Angriff auf Umspannwerk tötet Chefingenieur
    Russland - Ukraine greift Industrieanlagen an
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie getroffen. Es gebe nach den Angriffen drei Verletzte, teilte das regionale Gesundheitsministerium mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage getroffen wurde. In sozialen Netzwerken in Russland und der Ukraine kursierten Aufnahmen von einem Großbrand - demnach in dem Werk Nischnekamskneftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.

    In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an, um die Kriegswirtschaft des Landes zu schwächen. Zwar hatten die Kriegsparteien vergangene Woche ihre Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts unter US-Vermittlung wieder aufgenommen. Ein von der Ukraine angestrebter Waffenstillstand ist aber nicht in Sicht./mau/DP/zb






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Russland Ukraine greift Industrieanlagen an Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie getroffen. Es gebe nach den Angriffen drei Verletzte, teilte das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     