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    Klöckner ruft zum Einsatz für eine wehrhafte Demokratie auf

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    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner ruft zu Einsatz für Demokratie auf
    • Volkstrauertag mahnt zu Verantwortung und Handeln
    • Bundestag gedenkt Kriegsopfern und Verfolgten
    Klöckner ruft zum Einsatz für eine wehrhafte Demokratie auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Zum Volkstrauertag hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Gesellschaft zum Einsatz für eine wehrhafte Demokratie aufgerufen. Der Volkstrauertag erinnere daran, wie verheerend Gewaltherrschaft und die Missachtung der Menschenwürde seien, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Demokratie ist hier das Gegenmittel. Aber sie ist kein Erbstück. Sie verkümmert, wenn wir ihr Versprechen der Grundrechte und Freiheit nicht immer wieder neu einlösen."

    Demokratie erschöpfe sich nicht im Dürfen, mahnte Klöckner. "Sie beginnt dort, wo wir uns verpflichtet fühlen." Das gelte umso mehr in Zeiten, in denen Krieg in Europa wieder Realität sei. "Jeden Tag stehen Menschen in der Ukraine mit ihrem Leben für genau dieses Versprechen ein. Die Gräber von damals und heute verpflichten uns, über das Erinnern hinaus Verantwortung zu übernehmen und entschlossen zu handeln."

    Zentraler Gedenkakt im Bundestag mit Van der Bellen

    Mit einer zentralen Veranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag gedenkt Deutschland an diesem Sonntag der Millionen Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. Die Rede im Plenarsaal wird in diesem Jahr Österreichs Staatspräsident Alexander Van der Bellen halten.

    Nach Angaben des Volksbundes starben in Europa etwa 250.000 österreichische Angehörige der Wehrmacht. Unzählige Österreicher, die nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen mussten, ruhten auf deutschen Kriegsgräberstätten.

    Gedenktag wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt

    Der Volkstrauertag war zunächst zur Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkrieges eingeführt worden. Das erste offizielle Gedenken fand 1922 im Reichstag in Berlin statt. Von 1952 an gab es den Gedenktag dann in der Bundesrepublik wieder. Er bezieht seitdem auch die zivilen Opfer der Kriege mit ein.

    Bundespräsident Steinmeier verfügte im vergangenen Jahr, das Gedenken zu erweitern. Nun sind auch die Menschen einbezogen, die während des Nationalsozialismus wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt und getötet wurden. Außerdem wird der Polizistinnen und Polizisten gedacht, die im Einsatz ihr Leben verloren haben.

    Der Volkstrauertag wird jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent mit zahlreichen Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und Gedenkstunden in ganz Deutschland begangen./sk/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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